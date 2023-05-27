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Спецоперация на Украине

Минюст признал иноагентом основателя группы «Би-2»

Реестр обновили 26 мая

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Егор Бортник является одним из основателей рок-группы «Би-2»

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Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста «Би-2» Егора (Леву) Бортника.

В сообщении ведомства указано, что артист «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Также в новый список попали журналистка Ирина Аллеман, экономист Владислав Иноземцев, экс-директор Новосибирского Новоколледжа Сергей Чернышов, антрополог Александра Архипова, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, юрист Анна Пшеничная, общественное движение «Совет матерей и жен» и их глава Ольга Цуканова и общенародный союз возрождения России.

Новость обновляется.

ИноагентыМинюст
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