Экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ (снова)

Октябрьский районный суд вынес приговор политику Евгению Ройзману*. Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 260 тысяч за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Ранее политика уже штрафовали за это, но на этот раз ему предъявили уголовное обвинение — заключение утвердила прокуратура Центрального округа Москвы. Дело рассматривали в Екатеринбурге согласно уголовно-процессуальному законодательству, так как нарушение произошло здесь.
— По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман*, находясь в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге, желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, в прямом эфире видеохостинга убеждал зрителей в негативном характере целей использования Вооруженных Сил Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЦАО Москвы.
Ройзмана* задержали 16 марта и сразу доставили в отдел полиции, а потом в суд. Прокурор просил назначить экс-мэру Екатеринбурга штраф до 260 тысяч рублей, а также настаивал, чтобы политику нельзя было пользоваться средствами связи до вступления приговора в силу.
За Евгения Ройзмана* в суде вступились Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, драматург Николай Коляда и многие другие известные деятели. Свои характеристики на политика они передали адвокату Владиславу Идамжапову. Во время процесса он попросил приобщить характеристики к делу. Поддержать обвиняемого на суде пришли также нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ).
* Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ.