Силовики пришли с обысками к коллегам экс-депутата Госдумы от НСО

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале информагенства. Там же они выложили видео с обыском: на нем люди в черном выламывают дверь и заходят в квартиру, где на полу лежат люди.

Телеграм-канал 112 пишет, что обыски проходят в 5 регионах страны, без уточнения в каких. По информации 112, силовики пришли к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Нодари Хананашвили, экс-кандидату в Госдуму от КПРФ Михаилу Лобанову.