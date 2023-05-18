Силовики пришли с обысками к коллегам экс-депутата Госдумы от НСО

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы от Новосибирской области Ильи Пономарева*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале информагенства. Там же они выложили видео с обыском: на нем люди в черном выламывают дверь и заходят в квартиру, где на полу лежат люди.
Телеграм-канал 112 пишет, что обыски проходят в 5 регионах страны, без уточнения в каких. По информации 112, силовики пришли к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Нодари Хананашвили, экс-кандидату в Госдуму от КПРФ Михаилу Лобанову.
НГС направил запрос в региональный СК, чтобы уточнить, проходят ли обыски в Новосибирске.
Илья Пономарев* избирался в Госдуму РФ дважды — в 2007 и 2011 годах. В 2014 году, уже будучи депутатом, он выдвигался на пост мэра Новосибирска. Перед выборами Пономарев* снял свою кандидатуру в пользу другого депутата Госдумы Анатолия Локтя, который в итоге одержал победу и работает в должности сейчас.
В июне 2014 года Пономарев* уехал из России в США и позже был заочно арестован в рамках расследования дела о растрате средств фонда «Сколково». В июне 2016 года Центризбирком РФ передал мандат Ильи Пономарева* новосибирцу Данилу Иванову, но Пономарев* оспорил это решение в суде. На новые выборы он не пошел.
В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы от Новосибирской области Ильи Пономарева*. Речь шла о деле по распространению фейков — по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
* Илья Пономарев признан в РФ физлицом — иностранным агентом в январе 2023 года.