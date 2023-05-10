Путин выступил с речью, а Зеленский сделал 9 мая Днем Европы: главные новости СВО

— За Россию, за наши вооруженные силы, за победу! — так закончил речь Путин. Мы публиковали ее полную расшифровку.

Смена праздников

Владимир Зеленский объявил, что 9 мая на Украине ежегодно будет праздноваться День Европы. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне украинский президент предложил отмечать 8 мая.

Это решение приветствовала Дана Спинант, представитель пресс-службы Еврокомиссии.

— Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы, это отражение европейской идентичности украинского народа, — написала Спинант в Twitter.