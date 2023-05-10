Путин выступил с речью, а Зеленский сделал 9 мая Днем Европы: главные новости СВО

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 мая 2023 года.
Речь Путина
В Москве прошел главный парад Победы. В своей речи Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции, которые вместе с ветеранами ВОВ присутствовали на трибунах, рассказал о целях недружественных государств и отметил, что на День Победы в 2023 году в Москве собрались лидеры стран СНГ. Главное из его речи:
- мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным;
- сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нас развязана настоящая война;
- Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия;
- Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада;
- мы гордимся участниками специальной военной операции, от вас зависит будущее нашего народа;
- нет ничего сильнее нашей любви к Родине;
- все народы СССР внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
— За Россию, за наши вооруженные силы, за победу! — так закончил речь Путин. Мы публиковали ее полную расшифровку.
Смена праздников
Владимир Зеленский объявил, что 9 мая на Украине ежегодно будет праздноваться День Европы. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне украинский президент предложил отмечать 8 мая.
Это решение приветствовала Дана Спинант, представитель пресс-службы Еврокомиссии.
— Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы, это отражение европейской идентичности украинского народа, — написала Спинант в Twitter.
Внешняя политика
Bloomberg: новый пакет санкций Евросоюза предусматривает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана. Причина в том, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России.
Associated Press: в планах США — дополнительный пакет военной помощи Украине. Его стоимость — 1,2 миллиарда долларов, а цель — укрепить ее противовоздушную оборону.
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Власти Швейцарии тем временем отчитались, что выявили 130 случаев, в которых подозревают обход антироссийских санкций. В 29 случаях были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила в интервью газете Tages Anzeige руководитель Государственного секретариата экономики Швейцарии Хелене Будлигер.