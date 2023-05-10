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Спецоперация на Украине

Путин выступил с речью, а Зеленский сделал 9 мая Днем Европы: главные новости СВО

Основные события последних суток

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Президент Владимир Путин выступил на параде 9 Мая

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 мая 2023 года.

Речь Путина

В Москве прошел главный парад Победы. В своей речи Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции, которые вместе с ветеранами ВОВ присутствовали на трибунах, рассказал о целях недружественных государств и отметил, что на День Победы в 2023 году в Москве собрались лидеры стран СНГ. Главное из его речи:

  • мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным;
  • сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нас развязана настоящая война;
  • Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия;
  • Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада;
  • мы гордимся участниками специальной военной операции, от вас зависит будущее нашего народа;
  • нет ничего сильнее нашей любви к Родине;
  • все народы СССР внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

— За Россию, за наши вооруженные силы, за победу! — так закончил речь Путин. Мы публиковали ее полную расшифровку.

Смена праздников

Владимир Зеленский объявил, что 9 мая на Украине ежегодно будет праздноваться День Европы. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне украинский президент предложил отмечать 8 мая.

Это решение приветствовала Дана Спинант, представитель пресс-службы Еврокомиссии.

— Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы, это отражение европейской идентичности украинского народа, — написала Спинант в Twitter.

Внешняя политика

Bloomberg: новый пакет санкций Евросоюза предусматривает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, Армении и Узбекистана. Причина в том, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Associated Press: в планах США — дополнительный пакет военной помощи Украине. Его стоимость — 1,2 миллиарда долларов, а цель — укрепить ее противовоздушную оборону.

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Власти Швейцарии тем временем отчитались, что выявили 130 случаев, в которых подозревают обход антироссийских санкций. В 29 случаях были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила в интервью газете Tages Anzeige руководитель Государственного секретариата экономики Швейцарии Хелене Будлигер.

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