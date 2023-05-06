Новые иноагенты и теракт против Захара Прилепина: новости СВО за 6 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 мая 2023 года.
Новые иноагенты
Минюст РФ внес в реестр иноагентов Георгия Албурова и Марию Певчих из ФБК*. Они известны как соратникаи Алексея Навального.
Также в списке:
- оперная певица Мария Максакова-Игенбергс;
- общественно-политическое движение «Мягкая сила»;
- правозащитница из Тульской области Елена Агафонова, которая пыталась помочь семье Маши Москалевой;
- военный эксперт и бывший редактор «Евроспорта» Ян Матвеев;
- издание «ТАЙГА ИНФО».
Обмен пленными
Минобороны РФ отчиталось о том, что в страну вернулись трое летчиков. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, сообщил, что в Украину вернулись 45 военных.
— В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщили в военном ведомстве.
Покушение на Захара Прилепина
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В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя, политика и известного патриотического блогера Захара Прилепина. Водитель погиб, сам писатель ранен. Следственный комитет квалифицировал подрыв как теракт, мужчину, который может причастен, уже задержали.
Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя «военное движение украинцев и крымских татар "Атеш"». По словам жены писателя, в последнее время он постоянно получал угрозы.
Подробнее о том, что произошло с писателем, мы рассказываем в онлайн-трансляции.
* «Фонд борьбы с коррупцией» был признан экстремистской организацией, деятельность на территории России запрещена.