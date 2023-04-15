Киев ввел санкции против десятков российских спортсменов — эта и другие новости СВО за 15 апреля

Новые иноагенты

Минюст включил в реестр иноагентов комика и музыканта Семена Слепакова. До этого большой скандал вызвала его песня под названием «Колыбельная» — в ней легко разглядеть несогласие со спецоперацией. Сейчас у «Колыбельной» более 2 миллионов просмотров на YouTube.



Также в список попали журналисты Игорь Яковенко и Павел Каныгин, продюсер Павел Мунтян, издания «Агентство» и «Полигон», «Фонд Карнеги за международный мир» и объединение «Радужная ассоциация».

