Прокуратура Москвы проверит, финансировал ли Валерий Меладзе ВСУ

— Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.

