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Спецоперация на Украине

Прокуратура Москвы проверит, финансировал ли Валерий Меладзе ВСУ

Ранее Меладзе предлагали лишить российского гражданства за критику спецоперации на Украине

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В марте Валерий Меладзе попал в список нежелательных артистов

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Прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах — по словам собеседника агентства, соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры.

Ранее руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку. Он отмечал, что Меладзе неоднократно выступал с критикой спецоперации на Украине, а также продолжил фразу «Слава Украине!» во время корпоратива в ОАЭ.

К слову, именно после этого случая сенатор и член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева заявила, что Меладзе нужно лишить российского гражданства. В своем телеграм-канале она назвала это «скотством», а через несколько часов написала отдельный пост с более развернутым комментарием:

— Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И «нажитые непосильным трудом» миллионы тратить на безудержные развлечения.

Спустя сутки последовал ответ от Меладзе. В официальных аккаунтах певца в соцсетях появилось сообщение от его имени:

— Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.

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Еще в марте Валерий Меладзе попал в список нежелательных артистов вместе с украинскими исполнителями и российскими музыкантами, выступившими против спецоперации. Кроме того, запланированные на апрель концерты артиста в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону отменены.

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