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Спецоперация на Украине

Новосибирская область выделила 4,2 млрд на задачи СВО

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время отчета за 2022 год

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Средства выделили в 2022 году

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Стало известно, сколько средств новосибирские власти выделили на цели, связанные со специальной военной операцией. Как сообщает телеграм-канал правительства Новосибирской области со ссылкой на губернатора Андрея Травникова, на эти цели в 2022 году регион направил более 4,2 миллиарда рублей.

Губернатор выступил с отчетом о работе правительства Новосибирской области за 2022 год на сессии регионального заксобрания 28 марта.

— В 2022 году мы также выполняли целый ряд государственных задач, направленных на достижение общих для всей страны целей — целей специальной военной операции. В общей сложности из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4,2 млрд рублей, — цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Андрея Травникова.

Последние новости о СВО можно почитать в этом сюжете.

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