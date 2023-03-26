Под Тулой взорвался беспилотник, а Путин дал интервью об СВО: новости спецоперации за 26 марта

Эту новость активно комментировали за рубежом. Пресс-служба Пентагона сообщила, что у США нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что Россия намерена применить ядерное оружие. Правительство Германии, как пишет Die Welt, назвало эти новости «очередной попыткой ядерного запугивания». Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ответить новыми санкциями. В Польше новости осудили как «усиление угрозы миру в Европе».