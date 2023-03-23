На городской транспорт в России потратят 100 миллиардов рублей: отчет правительства за год

В особом порядке дважды подняли прожиточный минимум по указанию президента, он вырос более чем на 13,6%. Аналогично поступили с МРОТ — он вырос почти на 17%.

— А значит, доходы более 15 миллионов человек удалось сохранить. Речь идет и о семьях с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — заявил премьер.