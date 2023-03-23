На городской транспорт в России потратят 100 миллиардов рублей: отчет правительства за год

— Россия всегда открыта для перспективных проектов. И тех, кто решит реализовать их в нашей стране, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. Но, конечно, если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей, – заявил Мишустин.
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О работе иностранных компаний в России
Михаил Мишустин посвятил большой монолог работе иностранных компаний в России:
— Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно.
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Премьер-министр отметил, что правительство продолжило создавать благоприятные условия для частной инициативы и привлечения капитала. В результате за минувшие 12 месяцев увеличение инвестиций продолжилось почти на 5%.
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Поговорим о туризме. По словам Мишустина, спрос на поездки по России увеличивается. За прошлый год их совершили более шестидесяти миллионов человек. Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей.
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Правительство в течение 3 лет направит около 100 миллиардов рублей на проект по обновлению городского электротранспорта в регионах, заявил Мишустин.
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Упрощение нагрузки на бизнес
Правительство также упростило административную и налоговую нагрузку на бизнес. В рамках снижения налоговой нагрузки было сделано следующее:
- понижены ставки налога на прибыль для предприятий ряда отраслей;
- зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству;
- предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов;
- обнулен НДС на гостиничные услуги;
- для системообразующих компаний в промышленности, АПК, транспорте, энергетике и в сфере ИТ выдано почти 1,5 трлн рублей на льготные кредитные программы;
- на портале госуслуг теперь можно оформить свыше 200 лицензий и разрешений, предоставляя меньше документов.
В рамках снижения административной нагрузки:
- перенесено введение ряда обязательных требований;
- автоматически продлены более 2,5 миллиона разрешительных документов для бизнеса и порядка 5 миллиона водительских удостоверений.
Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 миллиардов рублей. Для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм переезда из зарубежной в отечественную юрисдикцию, за 2022 год уже переехали 83 компании.
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Работа программы материнского капитала
В своём отчёте Мишустин рассказал и о работе программы материнского капитала. Вот главные тезисы:
- Сохранили и расширили программу материнского капитала, которая доказала свою эффективность и востребованность. В прошлом году она стала значимой поддержкой для миллиона 1,3 млн семей, которые распорядились этими средствами. Чаще всего — для улучшения жилищных условий.
- Мы начали его индексацию по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному, как было раньше. С первого февраля текущего года маткапитал увеличился почти на двенадцать процентов и составил около 587 тысяч рублей на первого ребёнка. На второго — превысил 775 тысяч.
- Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями.
- Расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала. Семья, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, может получать их не только на второго, но на всех детей до трёх лет. Независимо от очередности рождения. В размере одного прожиточного минимума на ребёнка в месяц.
- Мы распространили материнский капитал и на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению президента получить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года.
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— В 2022 году удалось расселить 193 тысяч человек из более 3 миллионов «квадратов» аварийного жилья. Направили 43 миллиарда рублей, чтобы делать это ускоренными темпами, — отметил глава кабмина.
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Итоги строительства
Переходим к итогам строительства жилья. По словам Мишустина, в 2022 году было построено почти 103 миллиона «квадратов» нового жилья, а свои жилищные условия улучшили более 3,5 миллиона семей.
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— Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надёжных в мире, — сказал Мишустин о работе АПК.
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Глава правительства рассказал о комплексе мер для защиты доходов и занятости людей: в первую очередь расширились возможности для того, чтобы пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы переподготовки окончили почти 200 тысяч человек.
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Уровень безработицы снизился
— За счет мер поддержки рынка труда уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, а в январе текущего года – 3,6%, — говорит премьер-министр.
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Все решения по финансовой сфере стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций, в который вошло более 300 мероприятий, отобранных из 33 тысяч предложений со всей страны. На реализацию плана направлено около 1,5 триллиона рублей из бюджета и ФНБ и почти 4 триллиона рублей программ льготного кредитования, проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму около 6 триллионов рублей.
— Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи. При их выполнении мы опирались на первичные данные из всех источников: использовали достоверную обратную связь и от граждан, и от бизнеса, о которой говорил глава государства, – подчеркнул Михаил Мишустин.
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Что сделали в финансовой сфере
Немного подробнее остановимся на теме санкций: в частности, на мерах правительства и Центробанка по стабилизации ситуации в финансовой сфере. Вот чего, по словам Мишустина, удалось добиться:
- нормализовать работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков
- избежать блокировки операций внутри страны.
- замещение доллара и евро во внешней торговле позволило расширить операции с дружественными странами
- оплата товаров и услуг банковскими картами проходит как и раньше
- снизить уровень инфляции.
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О школах: более 1,5 тысячи зданий прошли капитальный ремонт, 250 новых школ построены. Обновлен парк школьных автобусов — куплено более 4 тысяч машин.
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Речь зашла о дошкольном образовании. По словам Мишустина, еще несколько лет назад попасть в садик было невозможно, поэтому началось активное строительство детсадов. В новые детсады смогли пойти более 150 тысяч детей.
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Отдельно премьер-министр рассказал о детской медицине — запущена программа расширенного неонатального скрининга, которая позволяет на ранней стадии отследить более 40 врожденных заболеваний и назначить необходимое лечение.
— Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах, а теперь он запущен массово по всей стране, — отметил Мишустин, добавив, что всё это проводится бесплатно.
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Индексация страховых пенсий
Глава правительства рассказал и о помощи пенсионерам:
— По поручению главы государства мы дважды проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров: более чем на 8,5% — с начала января и еще на 10% — с 1 июня.
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— Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной, а значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, — объяснил Мишустин.
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В прошлом году построено больше 200 больниц и поликлиник, завершился капитальный ремонт 1300 объектов — премьер-министр рассказывает об итогах в сфере здравоохранения.
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У Мишустина возникли проблемы со словом «усыновлены», когда он рассказывал о новых мерах поддержки для семей с детьми. Пришлось повторять несколько раз и по слогам.
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Глава правительства рассказал о социальном казначействе:
— Около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, поданного дистанционно.
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— В условиях санкционного давления и вызванного им инфляционного всплеска основным направлением нашей работы стала поддержка доходов людей, — говорит Мишустин.
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Повышение прожиточного минимума и МРОТ
В особом порядке дважды подняли прожиточный минимум по указанию президента, он вырос более чем на 13,6%. Аналогично поступили с МРОТ — он вырос почти на 17%.
— А значит, доходы более 15 миллионов человек удалось сохранить. Речь идет и о семьях с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — заявил премьер.
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Мишустин заявил, что выполнение плана первоочередных действий по развитию в условиях санкций в прошлом году обошлось в 12 триллионов рублей.
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Поддержка бизнеса
— Правительство облегчило предпринимательскую деятельность. Зафиксировало кадастровую стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставило отсрочки по уплате страховых взносов, обнулило НДС на гостиничные услуги. Дополнительно помогали оборотными средствами — прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий выдано почти полтора триллиона рублей, — подробно высказался премьер-министр о поддержке бизнеса.
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По итогам 2022 года по большинству нацпроектов уровень выполнения годового плана близок к стопроцентному, говорит Мишустин.
— Это значит, что все школы, детсады, дороги были построены в срок, — отметил он.
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Бизнес смог освободить ресурсы и направить их на восстановление логистических цепочек, адаптироваться к новым условиям — всё это, по словам Мишустина, произошло благодаря действиям правительства.
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— Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают, — говорит Мишустин.
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Премьер-министр рассказывает о принятых мерах, которые помогли оставить российскую экономику в строю.
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Удалось уменьшить и инфляционное давление, сохранить устойчивость банковского сектора, говорит Мишустин.
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Премьер-министр говорит, что выстоять было непросто и спад был вполне логичным. Но сейчас экономика вернулась «на траекторию роста», и многие иностранные аналитики прогнозируют подъем в 2023 году.
— В ковидный 2020 год наша экономика тоже показала себя устойчивее, чем ожидалось, тот кризис мы прошли успешнее, чем многие западные страны, — отметил Мишустин.
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— По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, — отметил Мишустин.
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Главной целью санкций, по словам Мишустина, был российский народ:
— Заставляли свои компании уходить с российского рынка, чтобы они фиксировали убытки, заодно лишить доходов сотрудников этих организаций — тех, чьими руками осуществлялась их работа.
Попутно Мишустин обвинил Запад в попытке устроить безработицу в России, а также в подрыве газопровода «Северный поток».
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Глава кабмина начинает с объяснения о том, чему будет посвящён отчет — это не только итоги прошлого года, но и планы на дальнейшее развитие.
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Наконец Михаилу Мишустину предоставили слово для отчета. Во времени он не ограничен.
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Отдельного приветствия удостоилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
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— Разговор будет не только напряженный, но и публичный и открытый. Мы подключили через видеосвязь все региональные парламенты, в нашем зале присутствуют эксперты, — отметил Володин и попросил поприветствовать их стоя, пояснив, что это «наши избиратели».
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Параллельно спикер Госдумы отмечает, что разговор намечается «долгий и плодотворный», и вспоминает вчерашнюю встречу с Мишустиным.
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Володин приглашает к трибуне Михаила Мишустина.
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Естественно, повестка принята единогласно.
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В зале присутствуют 417 депутатов, сейчас они будут принимать порядок работы на сегодняшний день: в повестке всего один вопрос — об отчете правительства.
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Начало пленарного заседания Госдумы
Поехали! Вячеслав Володин просит всех присутствующих зарегистрироваться.
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Искомое время наступило, но трансляция на сайте Госдумы еще не стартовала — видимо, еще не все депутаты заняли свои места.
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На правительственном портале «Объясняем.рф» в очередной раз напомнили, о чём будет рассказывать премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета:
- как выросли соцвыплаты в 2022 году;
- грозит ли россиянам нехватка продуктов;
- какие медуслуги стали доступны для детей и взрослых;
- что происходит на рынке жилья.
Также речь пойдет о других значимых событиях в сфере здравоохранения, образования, бизнеса, отечественного производства, технологического суверенитета РФ и других.
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10 минут осталось до начала пленарного заседания. Сейчас с пресс-подходом выступают представители фракции ЛДПР.
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Перед началом пленарного заседания в Госдуме (на котором и прозвучит отчет правительства) свои пресс-подходы проводят представители всех думских фракций.
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В отчете правительства назовут основные цифры, факты и показатели работы кабинета министров за 2022 год. После отчета каждая фракция сможет задать Михаилу Мишустину по пять вопросов и дать оценку деятельности правительства.
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Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев рассказал, что разговор с Михаилом Мишустиным в первую очередь шел о санкциях. По его словам, «противники, враги России» хотели, чтобы таким образом экономика страны была разрушена.
— По их оптимистичным расчетам, до 25 процентов мог быть спад. Этого не произошло. Около двух процентов ВВП снизилось, а по безработице у нас показатель лучше, чем был до этих событий. В первую очередь были приняты 53 антисанкционных закона, которые позволили работать в этих очень тяжелых условиях, — пояснил Васильев.
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Депутаты от фракции «Новые люди» обсудили с главой кабмина необходимость введения новой промышленной политики, либерализацию правосудия, меры поддержки малого, среднего и средне-крупного бизнеса — об этом сообщает сайт партии.
Руководитель фракции Алексей Нечаев уверен, что сегодня стране нужны решительные меры по поддержке национальных производителей. По его мнению, это следующий шаг к развитию российской экономики и достижению технологической самостоятельности в условиях санкций.
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На встрече с депутатами от фракции «Справедливая Россия — За правду» речь, в частности, шла о проектах, которые сейчас реализуют в сфере ЖКХ — об этом сообщил телеграм-канал кабмина. В Правительстве РФ рассчитывают, что депутаты фракции возьмут под парламентский контроль эту работу.
Со своей стороны руководитель фракции Сергей Миронов рассказал главе кабмина о некоторых инициативах своих коллег. Среди них — предложение подготовить комплекс мер по реабилитации участников СВО и отмена повышения тарифов для жителей новых регионов.
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале рассказал, что в ходе встречи с Михаилом Мишустиным депутаты от фракции дали «серьезную и позитивную» оценку работы кабмина. Он уточнил, что депутаты обсудили актуальные вопросы, в числе которых контроль фото- и видеофиксации на дорогах, поддержка многодетных семей, создание специального государственного эмиссионного банка развития и легализация понятия «неполное высшее образование».
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что фракция очень тщательно готовилась к встрече с Михаилом Мишустиным. Зюганов пообещал главе кабмина, что коммунисты будут активно содействовать тому, чтобы послание президента было выполнено полностью.
— Оно соответствует в своих оценках сложившейся ситуации и тем вызовам, которые брошены нашей стране, — пояснил он.
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О чём будет отчет
По информации журналистов кремлевского пула, тем для обсуждения на сегодняшнем отчете будет очень много: от альтернативы ЕГЭ и внедрения искусственного интеллекта до ипотеки в 5% и поддержке участников СВО.
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Также Михаил Мишустин уточнил, что традиционно все министры и вице-премьеры встретились с председателями и членами профильных комитетов Госдумы. Это, по его словам, «помогает нам еще точнее чувствовать пульс, который парламент задает по всей повестке».
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Перед отчетом Михаил Мишустин встретился с депутатами от всех пяти думских фракций. В частности, парламентарии обсудили с главой кабмина развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики. Также речь шла о мерах поддержки семей с детьми. Отдельной темой стала специальная военная операция, в том числе создание по поручению президента фонда, который будет заниматься как теми, кто принял участие в СВО, так и членами их семей.
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По словам Вячеслава Володина, решение провести отчет правительства в марте позволяет повысить дисциплину, качество и эффективность работы госструктур.
— Это крайне важно для всех других структур. Для Министерства финансов, когда они будут готовить отчет об исполнении бюджета за предыдущий год, — сказал спикер Михаилу Мишустину. — Мы помним время, когда этот отчет приходил в Думу при рассмотрении бюджета уже на следующий год, то есть это октябрь. Вот в прошлом году мы добились того, чтобы это было в июне. Сейчас, исходя из новых стандартов, которые демонстрирует правительство, можно будет ожидать, что на будущий год этот отчет придет к нам раньше.
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На встрече спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что диалог с правительством стал «конструктивнее, сложнее и ответственнее», а также отметил, что Дума ожидает большого и серьезного разговора в рамках отчета.
— Мы подключим к этому разговору все региональные парламенты, пригласим деловые сообщества, профсоюзы и вместе в открытой обстановке будем обсуждать вопросы, — пояснил Володин.
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Вчера премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На встрече премьер-министр заявил, что считает правильным решение провести отчет уже в первом квартале, чтобы подвести итоги 2022 года.
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Отчет правительства в Госдуме о работе за предыдущий год — единственный вопрос в повестке сегодняшнего пленарного заседания палаты. К этому моменту в Госдуму через соцсети и приемную палату поступило около 20 тысяч обращений от россиян. Аналитический центр сформировал из них общие блоки, чтобы люди могли получить ответы на волнующие их вопросы.
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Привет, друзья! Глава кабмина Мишустин сегодня выступит перед Госдумой с традиционным докладом о работе правительства за прошлый год и ответит на вопросы депутатов. Кремлевский пул анонсировал немало тем для обсуждения — от альтернативы ЕГЭ и внедрения искусственного интеллекта до ипотеки в 5% и поддержке участников СВО.
Те, кто в Госдуму не попадут, смогут узнать самое важное из доклада премьера в этой трансляции
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