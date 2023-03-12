Опубликовано видео, где российские военные рассказали об угрозах: новости СВО за 12 марта

Обращение военных

Военнослужащие из Свердловской и Пермской областей записали обращение к президенту. На видео группа мужчин сообщает о проблемах с руководством и обеспечением, а также говорит, что их отправляют на штурмы.

— В нашем полку есть неоправданные потери. Одну из наших рот отправили на штурм в укрепрайоны <...> без разведки, без связи с другими подразделениями. В результате — 4 «двухсотых», 18 «трехсотых», — зачитывает мужчина. — Почему руководство Первого славянского корпуса <...> отправляет нас вперед, оставляя своих солдат позади нас? Руководство нашего полка не выходит с нами на диалог, запугивает нас, что если мы откажемся от выполнения боевого распоряжения и выдвижения на первую линию, нас посадят, переведут в ЧВК или другие подразделения Донецкой Народной Республики.