ВЦИОМ обновил рейтинги Путина и правительства

Всероссийский центр изучения общественного мнения и фонд «Общественное мнение» опубликовали обновленные рейтинги политических партий, президента и правительства России. Рейтинги обновляются раз в неделю по результатам соцопросов.
В период с 27 февраля по 5 марта 2023 показатель одобрения деятельности президента, по данным ВЦИОМ, снизился на 0,2 процентных пункта и составил 76,7%. По данным ФОМ, 83% респондентов считают, что Владимир Путин на своем посту работает «скорее хорошо», доверяют ему 79%. У ВЦИОМ результат получился немного выше: на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю, по данным ВЦИОМ, составили 53,3% и 52,1% соответственно. ФОМ пишет, что «скорее хорошо» работу правительства оценивают 55% участников опроса, работу премьер-министра — 58%.