ВЦИОМ обновил рейтинги Путина и правительства

В период с 27 февраля по 5 марта 2023 показатель одобрения деятельности президента, по данным ВЦИОМ, снизился на 0,2 процентных пункта и составил 76,7%. По данным ФОМ, 83% респондентов считают, что Владимир Путин на своем посту работает «скорее хорошо», доверяют ему 79%. У ВЦИОМ результат получился немного выше: на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса.