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В Грузии протестующие прорываются в парламент. В ход пошли «коктейли Молотова» и светошумовые гранаты

Причиной многотысячных протестов стал законопроект об иноагентах

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На митинге слышны взрывы

Видео: BAZA / T.me

В Грузии продолжаются многотысячные митинги против закона об иноагентах.

В ночь с 8 на 9 марта протестующие снова попытались штурмом взять здание парламента.

— Оппозиция кидает «коктейли Молотова» в полицию у парламента Грузии, слышны взрывы, передают наши подписчики с места событий. Также против силовиков применяют фейерверки. Спецназ в ответ начал использовать светошумовые гранаты и водометы, — пишет телеграм-канал Baza.

Как пишет Paper Kartuli, полиция начала применять слезоточивый газ. Митингующие пытаются сломать ворота во двор парламента, у здания разбили несколько окон. Через них люди пытаются попасть внутрь. Блогер Николай Левшиц пишет, что полиция начала силовой разгон участников митинга.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: BAZA / T.me

ГрузияТбилисиМитингПротестБеспорядкиПарламентПолиция
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