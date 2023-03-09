В Грузии протестующие прорываются в парламент. В ход пошли «коктейли Молотова» и светошумовые гранаты

Как пишет Paper Kartuli, полиция начала применять слезоточивый газ. Митингующие пытаются сломать ворота во двор парламента, у здания разбили несколько окон. Через них люди пытаются попасть внутрь. Блогер Николай Левшиц пишет, что полиция начала силовой разгон участников митинга.