Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР: новости о спецоперации на Украине за 5 марта

Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 марта.
Внешняя политика
18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность вооруженной поставки в Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц в сегодняшнем интервью для CNN заявил, что в этом случае Пекину грозят негативные последствия.
— Мы все очень ясно дали понять, что Китай не должен обходить санкции. И мы внимательно следим, чтобы этого не было. Мы просим их [Китай] не поставлять вооружения России, — отметил Шольц в интервью на CNN.
На вопрос о введении санкций против Пекина в случае поставок, канцлер ответил: «Я думаю, это имело бы последствия».
Тем временем напряженные отношения между Польшей и Германией могут помешать поставкам оружия и военной техники Киеву, пишет Bloomberg. Агентство цитирует анонимного чиновника, по словам которого в Варшаве считают, что «Германия в большей мере сосредоточена на соперничестве с Польшей за получение похвалы от международных игроков, чем на предоставлении Киеву всего, что ему нужно».
Внутренняя политика
YouTube удалил каналы блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Вован и Лексус. Это могло произойти из-за пранка с участием экс-главы МИД Британии Уильяма Хейга.
Блогеры позвонили политику от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Хейг сообщил, что и сейчас регулярно общается с премьер-министром Риши Сунаком, указывает ему на необходимость увеличения поставок вооружений на Украину и был «кем-то вроде наставника» для главы кабмина Великобритании, рассказал один из пранкеров агентству ТАСС.
А «Тинькофф» сообщил, что после введенных санкций банк перестал проводить денежные переводы в Турцию.
— Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы, — сообщили в банке.
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Владимир Соловьев попал под обстрел
Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время посещения ДНР. Всё произошло под Угледаром, на территории 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.
— По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях, — рассказал пропагандист на телеканале «Россия-1».