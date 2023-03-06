Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР: новости о спецоперации на Украине за 5 марта

Внешняя политика

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность вооруженной поставки в Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц в сегодняшнем интервью для CNN заявил, что в этом случае Пекину грозят негативные последствия.

— Мы все очень ясно дали понять, что Китай не должен обходить санкции. И мы внимательно следим, чтобы этого не было. Мы просим их [Китай] не поставлять вооружения России, — отметил Шольц в интервью на CNN.