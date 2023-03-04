Москвичку судят за госизмену из-за перевода денег ВСУ: новости СВО за 4 марта

Внешняя политика

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Владимир Зеленский на встрече с ней заявил, что Киев уже скоро хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз, и призвал усилить санкционное давление на Россию.

— Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, чей дом — Евросоюз, — написала Метсола в Twitter.

Тем временем Джо Байден и Олаф Шольц провели двухчасовой разговор. Белый дом сообщил, что главы США и Германии обсудили оказание «гуманитарной, экономической и политической поддержки» Украине.