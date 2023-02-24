«Села в автобус и поехала куда глаза глядят»: 24 февраля год назад — что делали и о чем думали новосибирцы в этот день

Евгений, узнал о спецоперации на работе:

— Я помню, как пришел на работу, а коллеги какие-то возбужденные. Думал, кто-то совершил косяк. Нужно было работать, но процесс не шел. В тот день я узнал, что такое психосоматика. Сильно болела голова, и, может быть, не стоит говорить, но у меня и некоторых знакомых было какое-то расстройство кишечника, еще подумали, что новый вирус. Потом я где-то прочитал, что это реакция организма на стресс и панику.

Татьяна, сначала не поверила:

— О том, что произошло, я узнала 24 февраля от родственников из Украины. От шока бросила трубку, как будто связь прервалась, а сама кинулась шерстить интернет, чтобы понять, что происходит. Вот и все мои воспоминания о том дне.

