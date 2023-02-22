Толпы людей, коллапс в метро и полевая кухня. Москва готовится к большому митинг-концерту с участием Путина

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Слово взял актер Владимир Машков. Он заявил, что «каждое столетие для нашей страны начинается с войны с Западом». А теперь перечисляет все войны начал веков, где Россия участвовала.
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На сцену вышла группа «Послезавтра»:
«Мы армия сильных, мы армия правды, победа будет за нами, нам другого не надо», - сказал фронтмен музыкального коллектива.
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Пледы, которые раздали посетителям "Лужников" в секторах, - в цветах российского триколора. Наверху - белые, в середине - синие, внизу - красные.
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Тем временем, в метро становится свободнее. Как сообщили в департаменте транспорта, вестибюли станции "Спортивная" Сокольнической линии работают в штатном режиме — для входа и выхода пассажиров.
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Еще немного кадров со стадиона "Лужники", которые передают атмосферу митинга-концерта.
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Выступает рэпер РИЧ.
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"Мы должны быть благодарны, что у нас все хорошо и мы здесь, а кто-то делает грязную работу", - сказала со сцены ведущая.
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На сцене - группа "Город 312".
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На "Лужниках" еще много людей, которые не поднялись на трибуны. Но, кажется, мест хватит всем.
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На сцене "Лужников" выступают первые исполнители.
Люди продолжают
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В «Лужниках» работает конная полиция. Забрала есть не только у самих полицейских, но и у их коней.
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Начало концерта
Люди продолжают заполнять трибуны. Концерт начинается.
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Корреспонденты MSK1.RU в прямом эфире показывают, что творится в метро в районе «Лужников» за 40 минут до начала большого митинг-концерта.
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В чаше стадиона становится шумно — народ продолжает прибывать.
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Из метро люди выходят одним большим потоком и все дружно идут в сторону стадиона «Лужники».
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Закрыли метро
Станция «Спортивная» и МЦК «Лужники» едва справляются с потоком пассажиров. Их закрыли на вход, они работают только на выход.
— Для выхода в город проходите справа и слева через все открытые турникеты, — объявляют пассажирам.
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Трибуны «Лужников» постепенно заполняет народ.
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Народу к «Лужникам» идет всё больше и больше. В метро — коллапс.
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В «Лужниках» бесплатно раздают чай и булочки. Люди с удовольствием идут за горячим напитком.
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Помимо концерта в «Лужниках» сегодня состоится еще один, но попозже.
На «ЦСКА Арене» пройдет праздничный концерт «Для настоящих мужчин». Его организовал фонд «Женщины России». Ведущими станут Мария Ситтель и Валдис Пельш.
Всё начнется в 19:00. Список выступающих там похож, даже Путин будет (но не тот, о которым вы подумали) и SHAMAN, который отправится туда из «Лужников», целых два выступления за день — это сильно.
Кого еще можно будет послушать на «ЦСКА Арене» — узнаете тут.
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Кажется, что к концерту всё готово. Осталось только дождаться, когда на стадион придут все желающие.
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Кроме флагов для каждого посетителя митинг-концерта заготовлены поролоновые накидки для сидений и пледы.
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А внутри гостей уже ждут флаги России.
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За два часа до начала концерта.
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Люди продолжают идти к «Лужникам». Кажется, что их поток нескончаемый. Показываем, что происходит в районе стадиона, где пройдет митинг-концерт.
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На улице сегодня морозно — сейчас в районе «Лужников»
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В метро суматоха. На станции метро «Спортивная» полицейские просят людей не задерживаться на платформе и выходить на улицу. Есть путаница в вестибюлях. Мы уже рассказывали подробнее об этом.
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Люди начали приходить к стадиону «Лужники» за несколько часов до начала митинг-концерта.
— Многие идут толпами, но есть и те, кто пришел небольшими компаниями, — сообщают корреспонденты MSK1.RU.
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