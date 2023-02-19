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Песков рассказал, о чем будет говорить Путин во время послания Федеральному собранию

Послание президент огласит во вторник, 21 февраля

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Песков назвал обращение президента одним из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, о чем будет говорить Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, президент даст оценку СВО и международной ситуации.

Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент, — заявил Песков. — Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей.

10 февраля Дмитрий Песков объявил, что Путин выступит с посланием 21 февраля. Тогда пресс-секретарь президента говорил, что оно «будет посвящено текущей ситуации, включая спецоперацию, экономику, социальные вопросы».

15 февраля стало известно, что Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание после обращения Путина. Мы выяснили, что на нем будут обсуждать. По официальным данным, в частности, на собрании 22 февраля рассмотрят бюджетные законы.

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