Песков рассказал, о чем будет говорить Путин во время послания Федеральному собранию

— Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент, — заявил Песков. — Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей.

