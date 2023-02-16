Анатолий Локоть наказал подчиненных за ошибки в декларациях

Сотрудники мэрии Новосибирска, которые неправильно заполнили декларации о доходах за 2020–2021 годы, получили административное наказание. Нарушения в документах обнаружили в ходе прокурорской проверки.
Ранее в прокуратуре сообщили, что 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что проверка нашла нарушения в декларациях сотрудников, которые уже не работали в мэрии.
Анатолий Локоть заявил об этом 16 февраля во время пресс-конференции:
— Была проведена проверка правильности подачи деклараций за 2020–2021 годы. Там были замечания со стороны надзорного органа. В том числе в отношении тех, кто уже фактически не работал в мэрии. По результатам, хочу сказать сразу, никто уволен не был. Но наказание административного порядка были наложены, в частности, мной в рамках действующего законодательства.
Мэр уточнил, что замечания устранили. На сотрудников мэрии наложили взыскание.
Ранее НГС писал о том, что в пяти муниципальных учреждениях Новосибирска прошли обыски. Предположительно, они связаны с уголовным делом о хищении бюджетных средств.