Анатолий Локоть наказал подчиненных за ошибки в декларациях

— Была проведена проверка правильности подачи деклараций за 2020–2021 годы. Там были замечания со стороны надзорного органа. В том числе в отношении тех, кто уже фактически не работал в мэрии. По результатам, хочу сказать сразу, никто уволен не был. Но наказание административного порядка были наложены, в частности, мной в рамках действующего законодательства.