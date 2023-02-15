Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание после обращения Путина — что будут обсуждать

Государственная дума РФ и Совет Федерации проведут внеплановое совещание 22 февраля — сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая сегодня на заседании Совета, заявила, что собрание, намеченное на 1 марта, сдвигается по просьбе правительства. Она также добавила, что оно не будет дополнительным и на нем рассмотрят бюджетные законы.
В Совете Федерации уточнили, что на заседании «оперативно рассмотрят ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство». По словам заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, перенос вызван необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных закона.
— Предполагается введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для регионов, — объяснил Журавлев. — Оперативное одобрение этой инициативы позволит регионам раньше воспользоваться этим механизмом, в том числе в целях опережающего финансирования важных для граждан социальных объектов.
Журавлев пояснил, что по поручению президента России на эти цели выделят
Еще один закон, который планируют рассмотреть на заседании 22 февраля, по словам Журавлева, «направлен на регулирование отдельных вопросов налогообложения в нефтяной сфере, необходимых для гармонизации налоговых доходов федерального и региональных бюджетов». Чтобы механизм эффективно заработал с очередного налогового периода, изменения должны вступить в силу не позднее 1 марта.
В то же время глава комитета Госдумы по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал «РИА Новости», что на заседании 22 февраля обсудят интеграцию новых регионов в российское правовое поле.
— С учетом больших выходных и того, что первый рабочий день только 27 февраля, сенаторы соберутся 22-го числа, чтобы у президента была возможность подписать законы, которые заработают 1 марта, — объяснил глава комитета.
По словам Тимченко, речь идет о законах, связанных не только с четырьмя регионами, но и с налоговым законодательством.
21 февраля, за день до внепланового совещания, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Как объяснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оно будет посвящено «текущей ситуации, включая спецоперацию, экономику, социальные вопросы». В Кремле не исключают, что на мероприятие пригласят участников боевых действий.