Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание после обращения Путина — что будут обсуждать

В Совете Федерации уточнили, что на заседании «оперативно рассмотрят ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство». По словам заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, перенос вызван необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных закона.



— Предполагается введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для регионов, — объяснил Журавлев. — Оперативное одобрение этой инициативы позволит регионам раньше воспользоваться этим механизмом, в том числе в целях опережающего финансирования важных для граждан социальных объектов.

