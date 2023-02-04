Одесса полностью обесточена, а Дима Билан под санкциями: новости СВО за 4 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 февраля.
Внутренняя политика
Минюст включил в реестр новых иноагентов. В их числе — блогер Николай Соболев*, ведущий Александр Макашенец*, политик Павел Мезерин*, писательницы Елена Прокашева* (Елена Малисова*) и Екатерина Дудко* (Катя Сельванова*). Среди причин пополнения реестра новыми людьми названы их высказывания против спецоперации, поддержка Украины и пропаганда ЛГБТ-отношений.
Уровень высокой террористической опасности в Белгородской области сделали бессрочным. Ранее о таком решении сообщали власти Курской и Брянской областей.
Ситуация на Украине
Россия и Украина обменялись военнопленными. По информации Минобороны, в Россию вернулись 63 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в Украину вернулись 116 военных.
На всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
Одесса оказалась полностью обесточена. Причина, как сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, в масштабной аварии на подстанции — уже второй за сутки.
— Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности критической инфраструктуры, невозможно, — написал в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Политик добавил, что уже поручил в течение суток привезти в Одессу все мощные генераторы, которые только есть у Минэнерго. Также в город должны привезти газотурбинную электростанцию, которую предоставили США.
Поставки оружия Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Пентагон сообщил, что пакет предусматривает системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS. Также в списке ракеты GLSDB, которые способные пролететь порядка 150 километров.
Помимо этого, США передадут Украине около 5,4 миллиона долларов, которые конфисковали у российского миллиардера Константина Малофеева. Он известен как основатель телеканала «Царьград».
— Сегодня я объявляю, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для их использования на Украине, — цитирует генпрокурора США Меррика Гарланда CNN.
О поставках оружия объявила Португалия. Премьер-министр страны рассказал агенству Lusa, что страна предоставит Украине танки Leopard 2.
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Внешняя политика
Канада добавила в санкционный список еще 38 россиян и 16 юрлиц. Причиной указана их связь «с российской пропагандой». В списке — корреспонденты ВГТРК, главред Службы информации НТВ, замдиректора «Коммерсанта» и другие. Также под санкции попали Михаил Галустян, Виктория Дайнеко, Дмитрий Дюжев, Лариса Долина, Дана Бориса и Дима Билан.
Посол России в Канаде Олег Степанов пообещал корреспонденту ТАСС, что Россия даст на санкции ответ.
— Ответ будет, так как мы всегда действуем по принципу взаимности. На каждое недружественное действие со стороны нынешних канадских властей мы будем отвечать, — передает его слова агентство.
The Daily Telegraph сообщает, что Британия может признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В таком случае уголовным преступлением будет считаться не только участие в ней, но и демонстрация ее символики. Однако окончательное решение, по информации журналистов, еще не принято.
Во французском МИДе тем временем подчеркнули, что Франция продолжает выдавать россиянам визы. Также пресс-секретарь МИДа добавила, что «никто не выгоняет российских студентов».
— Необходимо оставить открытой возможность диалога с российским гражданским обществом. Она зависит от поступления обществу достоверной информации, — сказала Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI.
Потолок цен на нефть
Совет Евросоюза вместе с Группой семи официально утвердил потолок цен на российские нефтепродукты, перевозимые морем. Это $100 за дизель и в $45 за дисконтные продукты.
— Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие в наших юрисдикциях 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты, — говорится в заявлении Минфина США.
В документе подчеркивается, что США и союзники готовы провести в марте новый обзор цен и, при необходимости, скорректировать потолок.
* Признан в РФ иноагентом