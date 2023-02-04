Одесса полностью обесточена, а Дима Билан под санкциями: новости СВО за 4 февраля

— Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности критической инфраструктуры, невозможно, — написал в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Политик добавил, что уже поручил в течение суток привезти в Одессу все мощные генераторы, которые только есть у Минэнерго. Также в город должны привезти газотурбинную электростанцию, которую предоставили США.

Поставки оружия Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Пентагон сообщил, что пакет предусматривает системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня HIMARS. Также в списке ракеты GLSDB, которые способные пролететь порядка 150 километров.