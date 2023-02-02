«Возвращаемся к советской модели борьбы с коррупцией»: зачем в России обезличили доходы депутатов и сенаторов

— Хочу подчеркнуть, что речь идет о защите персональных данных, данных о составе семьи и тому подобное. Депутаты Госдумы и сенаторы, конечно же, продолжат сдавать декларации и раскрывать всем уполномоченным органам необходимую информацию в соответствии с законом. Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и тому подобное — всё остается без изменения. Нет речи об уменьшении контроля, — подытожил Павел Крашенинников.

Что это дает депутатам

Эксперты уверены в том, что после принятия этого законопроекта система подотчетности депутатов гражданам фактически сходит на нет. По словам политолога Алексея Макаркина, основные бонусы от этого получит прежде всего лояльная элита, которая будет защищена от разоблачений.

— Фактически мы возвращаемся к советской модели борьбы с коррупцией, которой должны были заниматься только правоохранительные органы, — заявил политолог. — Допускалось также жаловаться в партию и в газету «Правда». С другой стороны, социологические замеры показывают, что как инструмент повышения власти в народе борьба с коррупцией себя не оправдала. Точечные посадки никого не убеждают и воспринимаются как случайность, а люди всегда хотят и ждут большего.