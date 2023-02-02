«Возвращаемся к советской модели борьбы с коррупцией»: зачем в России обезличили доходы депутатов и сенаторов

Госдума и Совет Федерации одобрили закон, согласно которому депутаты региональных и муниципальных парламентов могут больше не публиковать декларации о доходах. Более того, вместо самих деклараций в законе предлагается выставлять лишь обезличенную информацию, из которой невозможно будет извлечь никаких персональных данных. Зачем это нужно депутатам и к чему может привести это решение?
С чего всё началось
Предпосылки к нынешней ситуации появились летом 2019 года, когда депутатам сельских поселений разрешили отчитываться о доходах в упрощенном порядке. Этот порядок выглядит следующим образом: депутат может предоставлять справку о доходах на себя и ближайших родственников не ежегодно, а только один раз — при получении мандата. После этого декларировать доходы и имущество нужно только в том случае, если в отчетном году были крупные сделки. Если же такого не было, то достаточно просто сообщить об этом губернатору.
Полгода назад не публиковать свои доходы разрешили региональным депутатам, работающим на непостоянной основе. А в конце 2022 года президент России Владимир Путин освободил от этой обязанности госслужащих, при этом участники СВО и вовсе получили разрешение не декларировать доходы.
1 декабря же в Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутаты региональных и муниципальных парламентов, которые осуществляют свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», смогут подавать декларации о доходах единожды в течение четырех месяцев со дня избрания. После этого декларацию нужно будет подавать только в случае крупной сделки, которая превышает общий доход законодателя и супруги (супруга) за три предшествующих года (как у депутатов сельских поселений).
Цель документа — упростить порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Павел Крашенинников.
— Большинство региональных и муниципальных депутатов работают именно на непостоянной основе — врачами, учителями, занимаются бизнесом. При этом нередко описки, опечатки или ошибки становятся основанием лишения их полномочий, — отметил депутат.
Без персональных данных
Главной неожиданностью стала поправка к законопроекту, которая предлагает распространить норму об ограниченной публикации сведений о доходах на федеральных парламентариев. Согласно действующему закону «О статусе сенатора РФ и депутата Госдумы», ежегодные декларации депутатов и сенаторов размещаются на соответствующих сайтах. Теперь же на них предлагают публиковать лишь обобщенную информацию о том, что депутаты и сенаторы действительно задекларировали доходы и имущество, при этом в публикациях не будет никаких персональных данных. Сами парламентарии будут решать, кому обеспечить доступ к поданным декларациям и информации о том, есть ли в них «заведомо недостоверные сведения».
— Персональные данные, в том числе публичных лиц, должны быть защищены. Речь идет о муниципальных и региональных депутатах, депутатах Госдумы и сенаторах. Конкретные декларации не будут публиковаться, но будут публиковаться обобщенные данные по всем депутатам конкретного законодательного органа. В каком порядке они будут публиковаться — будет решаться или законом субъекта Федерации, или, если речь идет о палатах Федерального собрания, их регламентами, — пояснял «Коммерсанту» Павел Крашенинников.
Отвечая на вопрос о том, прекратят ли в таком случае и члены правительства публиковать свои декларации, депутат отметил, что законопроект посвящен представительным органам, но есть вероятность, что в будущем такой порядок примут и «для других публичных лиц».
— Пока доступ к декларациям не закрыли, но, видимо, это еще впереди. Для закрытия нужно будет еще принимать нормативные акты — поправки в регламент Госдумы и Совета Федерации, — сказал первый зампред комитета Думы по госстроительству Юрий Синельщиков.
Сама норма вызвала дискуссию среди депутатов — некоторые считали, что нужно продолжать раскрывать все сведения о доходах. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никто не запрещает депутатам полностью публиковать декларации самостоятельно — например, в соцсетях. Володин отметил, что сам готов полностью обнародовать сведения о своих доходах.
— Хочу подчеркнуть, что речь идет о защите персональных данных, данных о составе семьи и тому подобное. Депутаты Госдумы и сенаторы, конечно же, продолжат сдавать декларации и раскрывать всем уполномоченным органам необходимую информацию в соответствии с законом. Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и тому подобное — всё остается без изменения. Нет речи об уменьшении контроля, — подытожил Павел Крашенинников.
Что это дает депутатам
Эксперты уверены в том, что после принятия этого законопроекта система подотчетности депутатов гражданам фактически сходит на нет. По словам политолога Алексея Макаркина, основные бонусы от этого получит прежде всего лояльная элита, которая будет защищена от разоблачений.
— Фактически мы возвращаемся к советской модели борьбы с коррупцией, которой должны были заниматься только правоохранительные органы, — заявил политолог. — Допускалось также жаловаться в партию и в газету «Правда». С другой стороны, социологические замеры показывают, что как инструмент повышения власти в народе борьба с коррупцией себя не оправдала. Точечные посадки никого не убеждают и воспринимаются как случайность, а люди всегда хотят и ждут большего.
С этим согласен директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов (и компания, и директор включены Минюстом в реестр иноагентов), который считает, что после принятого закона система подотчетности депутатов гражданам фактически сходит на нет. По его мнению, такие изменения позволяют публиковать «выхолощенные данные», которые ничего не будут говорить ни экспертам, ни самим депутатам.
— Думская комиссия по контролю за доходами депутатов и до этого занималась минимизацией коррупционных скандалов, инициированных сторонними акторами, но теперь даже инициировать проверку станет практически невозможно, — отмечает эксперт в комментарии «Коммерсанту». — Ставлю на то, что после завершения спецоперации на Украине декларирование доходов обратно не вернут. Фактически речь идет о создании новой привилегии для «государевых людей» — они больше не подотчетны перед обществом.
Экономист Георгий Остапкович отметил, что, исходя из логики этого закона, ситуация практически не меняется, за исключением того, что декларации станут недоступны обычным гражданам:
— Депутаты как сдавали декларацию, так и будут это делать, но она станет недоступной для граждан — ее не будут публиковать. Раньше, если вы хотели узнать, сколько зарабатывает любой госслужащий, можно открыть его декларацию — он был обязан выставить ее на всеобщее обозрение. Сейчас эта обязанность, как говорят, временно снята на период форс-мажорной ситуации. Но правоохранительные органы все эти данные будут однозначно получать.
Георгий Остапкович считает, что власти пошли на такой шаг для того, чтобы не возникло «социальной турбулентности» и ненужных разговоров.
— В других странах в форс-мажорных обстоятельствах тоже делают такой маневр, чтобы не возникало социальной турбулентности. Ведь в декларациях не объясняется структура доходов — даже если человек заработал сотни миллионов, может быть такое, что с работы у него 12 миллионов, а остальное с продажи дома, ценных бумаг или еще чего-то. Возникает конфликт интересов, люди начинают возмущаться — почему у него такой доход? Это нужно, чтобы не будоражить граждан, чтобы не было ненужных пересудов и разговоров. Поэтому пришлось временно пойти на такое поведение с декларациями, — подытожил эксперт.
Сколько же они зарабатывают
Пока это еще возможно, посмотрим на то, сколько зарабатывают министры и депутаты (а заодно и президент) по данным за 2021 год (данные за 2022-й должны появиться весной 2023 года). Например, Владимир Путин заработал
Самым богатым министром третий год подряд стал глава Минпромторга Денис Мантуров — он задекларировал 704,7 миллиона рублей. А самым богатым депутатом Госдумы оказался Владимир Блоцкий — его доходы за 2021 год составили 3,5 миллиарда рублей (в 345 раз больше, чем у Путина), а еще 3,8 миллиона составили доходы его супруги. Владимир Блоцкий — депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, а также гендиректор и совладелец компании «Флотокеанпродукт» (торговля пищевыми продуктами, в том числе рыбой и морепродуктами).
Согласно декларации, Блоцкому принадлежат восемь земельных участков в России и один в Великобритании. В Великобритании же у депутата есть жилой дом, еще три дома — в России. Также в России у него есть четыре квартиры (одна из них в долевой собственности) и два машино-места. Супруге Блоцкого принадлежат два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры (одна из них в долевой собственности), три машино-места и смотровой колодец. У семьи четыре автомобиля: Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S принадлежат депутату, Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и Ford F450 — его жене.
Второй по состоятельности депутат Госдумы Алексей Нечаев — руководитель фракции «Новые люди». Его доход в 2021 году составил почти 2,5 миллиарда рублей. Собственности у него нет, зато есть у жены, которая за прошлый год заработала 1,2 миллиона рублей: два земельных участка с жилым и дачным домами, гараж, баня, хозпостройка и Mercedes-Benz 350 d 4MATIC.
Третье место у первого заместителя председателя комитетa Государственной думы по бюджету и налогам, члена «Единой России» Леонида Симановского — его доход составил почти 1,7 миллиарда рублей. В собственности у Симановского два Mercedes-Benz — S560 4MATIC и S500, катера Buster L и North Silver PRO 610 FISH, два прицепа, два земельных участка, жилой и гостевой дома. Его супруге принадлежит три квартиры, гараж, машино-место и доля земельного участка, спортивный катер Sargo 33 и два автомобиля — Lexus GX460 и Toyota Land Cruiser 150. За год она заработала 36 миллионов рублей.
Кстати, в конце сентября Путин подписал указ о повышении зарплат лицам, занимающим государственные должности в Российской Федерации, в 1,04 раза — то есть на 4%. Среди них председатель правительства и его заместитель, председатель Совфеда и его заместитель, председатель Госдумы и его первый заместитель, генпрокурор, председатель Верховного суда, секретарь Совбеза, председатели Избиркома и Центробанка и другие. Должность самого президента тоже государственная, так что и у него зарплата вырастет. Также отдельным указом подняли зарплаты министров, сотрудников аппарата президента и других федеральных чиновников.