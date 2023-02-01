«Считал защиту семьи делом чести.» Два контрактника из Бердска погибли на специальной военной операции

Два контрактника из Бердска Сергей Видяшкин и Андрей Степанов погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации 1 февраля.
— Сергей Видяшкин из династии профессиональных военных: дедушка, отец и брат — все военнослужащие. Друзья отзываются о Сергее как о человеке, который всегда держал своё слово, был отзывчивым, целеустремлённым, с хорошим чувством юмора, — говорится в сообщении мэрии Бердска.
Степанов — выпускник Бердского электромеханического техникума. Друзья и знакомые Андрея характеризуют его как отзывчивого и доброго человека, оптимизм и жажда к жизни которого, увлекали и заражали окружающих.
— Андрей Степанов считал защиту семьи, детей и Родины делом чести. В октябре 2022 года он поступил на военную службу по контракту со словами: «Лучше я пойду, чем мои сыновья…», — сопровождает сообщение администрация Бердска.
Прощание со Степановым и Видяшкиным состоится 2 февраля в Бердском Кафедральном соборе Преображения Господня в 12.00 и 13.30, соответственно.
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