Кому и зачем нужны засекреченные декларации депутатов? Реакция простых людей на новый закон

Совсем недавно от кресла в горсовете Красноярска отказался представитель «Зеленых» Сергей Шахматов. Он увлекся скупкой иностранных акций, а по закону муниципальным депутатам запрещено покупать иностранные ценные бумаги. В декларации такие сведения вызвали бы много вопросов у надзорных органов. Сергей Шахматов сдал мандат досрочно, не дожидаясь иска от прокуратуры.