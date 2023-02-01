Кому и зачем нужны засекреченные декларации депутатов? Реакция простых людей на новый закон

Госдума в трех чтениях приняла поправку, которая позволяет депутатам всех уровней, а также сенаторам Совета Федерации не публиковать декларации о доходах. В ближайшее время закон рассмотрят в Совфеде, а после его подпишет президент. 1 марта 2023 года, по решению законодателей, он должен вступить в силу.
Наши коллеги из NGS24.RU спросили у случайных прохожих, нужны ли им открытые декларации депутатов и сенаторов, или закон, скрывающий персональные данные, справедлив. Ответы смотрите в коротком видеосюжете чуть выше (мнения разделились).
Ранее в разных регионах России были случаи, когда народные избранники складывали полномочия из-за сомнительных сведений в декларациях.
Совсем недавно от кресла в горсовете Красноярска отказался представитель «Зеленых» Сергей Шахматов. Он увлекся скупкой иностранных акций, а по закону муниципальным депутатам запрещено покупать иностранные ценные бумаги. В декларации такие сведения вызвали бы много вопросов у надзорных органов. Сергей Шахматов сдал мандат досрочно, не дожидаясь иска от прокуратуры.
В 2016 году прокуратура затеяла антикоррупционную профилактику и потребовала через суд лишить мандатов четырех депутатов из-за затягивания сдачи отчетов о доходах. Правда, трех самых матерых слуг народа в итоге все-таки помиловали.