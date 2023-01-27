Еще не тайна. Тысячи гектаров, жилье в Европе и дорогие авто — что мы узнали о депутатах из деклараций

Доход в почти 3 миллиарда рублей

Ежегодно топ самых обеспеченных новосибирских депутатов несколько обновляется, и дело не только в изменчивых доходах, но и в том, что депутаты время от времени складывают свои полномочия, а их места занимают новички.



И в горсовете, и в Заксобрании хватает народных избранников с внушительными доходами, но больше всех выделяется новичок Заксобрания — депутат от «Единой России», директор и учредитель спортивного клуба «Армада» Павел Кива. В 2020 году он задекларировал почти 1,5 миллиарда рублей дохода — абсолютный рекорд среди новосибирских депутатов. Рекордную сумму он заработал (об этом есть пометка в декларации) в качестве индивидуального предпринимателя.