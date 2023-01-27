Еще не тайна. Тысячи гектаров, жилье в Европе и дорогие авто — что мы узнали о депутатах из деклараций

Уже с этого года сведения из деклараций будут тщательно защищены. Как пишет РИА Новости, Госдума приняла закон об их публикации в «обобщенном» и «обезличенном» виде. Как именно это будет выглядеть, пока непонятно, но узнать о том, сколько зарабатывает депутат с вашего округа, будет уже невозможно. НГС регулярно заглядывал в декларации депутатов и каждый раз узнавал что-то новое о жизни народных избранников. Кто из них вошел в список Forbes, кто любит яхты, а кто владеет пятой частью Новосибирска, рассказывает (пока еще можно) Ксения Лысенко.
Доход в почти 3 миллиарда рублей
Ежегодно топ самых обеспеченных новосибирских депутатов несколько обновляется, и дело не только в изменчивых доходах, но и в том, что депутаты время от времени складывают свои полномочия, а их места занимают новички.
И в горсовете, и в Заксобрании хватает народных избранников с внушительными доходами, но больше всех выделяется новичок Заксобрания — депутат от «Единой России», директор и учредитель спортивного клуба «Армада» Павел Кива. В 2020 году он задекларировал почти 1,5 миллиарда рублей дохода — абсолютный рекорд среди новосибирских депутатов. Рекордную сумму он заработал (об этом есть пометка в декларации) в качестве индивидуального предпринимателя.
В 2021 году доходы Павла Кивы стали еще больше — почти 2,9 миллиарда рублей (то есть он зарабатывал примерно по 241 миллиону ежемесячно). И снова пометка о том, что деньги были получены от деятельности в качестве ИП. Такой результат позволил ему попасть в сотню богатейших госслужащих и депутатов России по итогам 2021 года, составленную журналом Forbes. В нем у новосибирца 12-е место.
Внушительными суммами в декларациях отметились еще несколько его коллег из Заксобрания: коммунист Николай Машкарин (132 миллиона рублей в 2021 году), коммунист Сергей Кальченко (97 миллионов рублей в 2021 году и 80 миллионов в 2020 году), единоросс Василий Иваков (103 миллиона рублей в 2019 году).
В горсовете результаты несколько скромнее: тут выделяются единоросс Игорь Кудин (91,8 миллиона рублей в 2021 году), единоросс Кирилл Покровский (68 миллионов рублей в 2021 году), единоросс Сергей Кальченко (68 миллионов в 2019 году).
Владение одной пятой частью города
Среди новосибирских депутатов встречаются и крупные землевладельцы. Например, в 2020 году депутат горсовета, коммунист Андрей Любавский задекларировал 74 земельных участка совокупной площадью более 87,5 миллиона квадратных метров. Этой землей он владеет на праве индивидуальной собственности.
Площадь самого большого участка, попавшего в декларацию, — более 18 миллионов квадратных метров, самого маленького — 1,5 тысячи квадратных метров. Мы сложили площади всех земельных участков, которые попали в его декларацию, и нанесли их на карту города — вышло, что Андрею Любавскому принадлежит примерно пятая часть Новосибирска. Огромное число участков попало в декларацию депутата и год спустя.
На фоне владений Андрея Любавского меркнут достижения других депутатов. Так, в 2020 году у депутата и застройщика (ГК «Дискус») Алексея Джулая оказался в собственности 81 земельный участок общей площадью
Зарубежная недвижимость
Что еще можно найти в декларациях народных избранников, так это недвижимость, расположенную за границей (если, конечно, они не забывают эту недвижимость в декларации внести). Ею отметился Валентин Сичкарев, единоросс, бывший депутат Заксобрания, директор и соучредитель строительной компании «Восток-Запад» и сельскохозяйственной фирмы «Сельхозпрод», а также председатель СНТ «Серебряный лес». В декларации 2020 года у него впервые появились два дома в Германии (площадью 50 и 57 квадратов), их же он задекларировал в 2021 году. А в 2022 году его осудили за мошенничество с субсидиями и лишили депутатского мандата.
У депутата Заксобрания, совладельца «Сибирского гиганта» Александра Манцурова в декларациях значится вилла в Таиланде площадью 870 квадратов. Ее он декларировал с 2015 года по 2019 годы. В 2020 году он сложил депутатские полномочия.
Большая квартира площадью 172 квадрата в Испании есть и в совместной собственности (с супругой) у единоросса, депутата Заксобрания Виктора Кушнира. Она у него с 2015 года.
Яхты, гидроциклы и машины элитных марок
С личным транспортом у народных избранников тоже всё неплохо: кто-то предпочитает вкладываться в дорогие авто, а кто-то любит водную технику. Депутат горсовета, единоросс Дмитрий Червов может похвастать настоящей моторной яхтой Meridian-368 производства США (декларация 2021 года). Это респектабельная
У самого богатого депутата Заксобрания Павла Кивы есть два гидроцикла марки SEA-DOO GTX S Limited 260 стоимостью 0,9–2,1 миллиона рублей каждый. Такой же гидроцикл есть и у Виктора Кушнира.
Сколько именно могут стоить автомобили новосибирских депутатов, установить сложно — в декларациях отсутствуют годы выпуска машин, а это играет существенную роль для определения их цены. Но кое-какие элитные марки всё же встречаются. Так, приличный автопарк по итогам 2021 года оказался у депутата Заксобрания Николая Машкарина: Jaguar S-Type, Porsche Macan Turbo и Land Rover Range Rover Evoque.
Депутат горсовета Кирилл Покровский владеет автомобилем Infiniti Qx80 и гидроциклом BRP Sea-Doo RXP. Стоимость таких плавсредств стартует от 650 тысяч рублей, верхняя планка — 3,45 миллиона. А у депутата горсовета Игоря Титаренко в 2021 году оказался Lexus GX460.
В 2022 году мы называли самого богатого депутата Госдумы — он в 345 раз богаче президента.