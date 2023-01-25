В Кремле заявили, что решить конфликт с Украиной переговорами сейчас нельзя

— Перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается, — констатировал Песков.

В начале недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не отказывается от переговоров, но «чем дольше на них не идет другая сторона, тем сложнее будет найти решение». Он предложил Украине через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие ситуации и возможность переговоров с Россией.