В Кремле заявили, что решить конфликт с Украиной переговорами сейчас нельзя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров России с Украиной. По его словам, вариантов решения конфликта через переговоры на сегодняшний день нет.
— Перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается, — констатировал Песков.
В начале недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не отказывается от переговоров, но «чем дольше на них не идет другая сторона, тем сложнее будет найти решение». Он предложил Украине через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие ситуации и возможность переговоров с Россией.
В ноябре прошлого года Дмитрий Песков говорил о том, что переговоры России и Украины могут начаться, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы.
— Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны, — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с Москвой.
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Дмитрий Песков также подчеркивал, что сейчас «никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона». При этом в первые дни спецоперации переговоры проходили более активно, но затем прекратились.