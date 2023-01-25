Ее могут посадить на 10 лет: как живет под домашним арестом 19-летняя студентка, которую обвиняют в дискредитации армии

За дверью с наклейкой «Не влезай — убьет» — небольшая комната с черным потолком и большим портретом Ленина на стене. На кровати с розовым одеялом лежат мягкие игрушки, за столом стоит картонная фигура рэпера Pyrokinesis. В этой комнате отбывает домашний арест
На ноге — браслет. На шее: «Лёд под ногами майора»
На ноге у Олеси сейчас — браслет УФСИН, отслеживающий ее местоположение. На шее — ожерелье с отсылающей к Летову фразой: «Под ногами майора».
Телефона у Олеси больше нет, его изъяли во время обыска, да и звонить и пользоваться интернетом ей запрещено. Вместо этого — аппарат от ФСИН.
— У меня в кладовке стоит огромный ФСИН-аппарат с номерами телефонов. Я могу позвонить в скорую, в УИИ. Кнопка SOS, как мне объяснили, это угроза жизни. Но когда мужчина, который проводил инструктаж, на нее нажал, там было «ваша позиция в очереди — 8». Очень странно было это слышать после того, как он сказал, что на эту кнопку мы нажимаем при угрозе жизни, — рассказала Олеся.
Браслет с ноги нельзя снимать.
— Особо не мешает, хотя поначалу было дико неудобно. По ночам он залазит куда-то сюда и становится неподвижным. После этого просыпаюсь, и там огромная ямка на коже из-за него. А так я его уже перестала чувствовать. Как часы, только на ноге, — рассказала Олеся.
Всё началось еще перед Новым годом
Под домашним арестом Олеся оказалась не сразу. 26 декабря силовики пришли с обыском в квартиру к мужу Олеси, где они вместе жили.
— Ложусь я на пол, — рассказала Олеся. — Там стоит мужик либо из ФСБ, либо оперуполномоченный с кувалдой в руке. Я вижу это, у меня начинается истерика. Почему-то решила попросить покормить кролика. Меня пустили в туалет. А потом один из сотрудников центра «Э» сказал мне, что «кувалда — привет от ЧВК "Вагнер"».
Олесю сразу вывели из квартиры, где прошел обыск. Ее увезли в отделение полиции, где она ждала, пока не начался допрос.
Студентка провела две ночи в холодной камере с убийцами:
— Я захожу в камеру, и одна из них говорит: «Статья!» Я ей назвала, она не поняла их. Я ей объяснила, что терроризм. Они явно не в курсе событий были. Она говорит: «А, ладно, у меня у мужа такое было. А мы обе по
В итоге Олесе назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя было звонить, пользоваться интернетом и почтой. В суде мать Олеси ходатайствовала о том, чтобы дочери разрешили жить с ней в Северодвинске, где Олеся жила с 4 до 17 лет.
После суда девушка переехала к матери, 30 декабря ее поставили на учет сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Северодвинске. В тот же день следователи не обнаружили Олесю в квартире у мужа и объявили ее в розыск.
— 2 января я через маму договорилась о встрече со своим мужем у «Макси».
Кто-то купил сразу несколько авиабилетов из Архангельска
В кабинете у следователя выяснилось, что утром 3 января на имя Олеси купили четыре железнодорожных билета на тот же день по маршрутам Исакогорка — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Псков, Архангельск — Москва и Москва — Владикавказ. Сама Олеся говорит, что это не она:
— В этот момент я была очень сильно ошарашена, у меня началась истерика, я пнула стул, выбежала в коридор, сказала глупую вещь сотруднику центра «Э», сказала ему: «Я знаю, что это ты», — и побежала умываться. Вернулась и как-то пыталась дальше ответить на эти вопросы. Потом меня увезли в ИВС. В этот раз всего 1 ночь, снова с убийцей. Мне повезло в этом плане. Она, кстати, меня узнала, недавно читала про меня во «ВКонтакте»: «Кому расскажешь — не поверят». На следующий день был суд. Я всю ночь в ИВС писала список, почему я не виновата. У меня было чувство несправедливости, я не понимала, что происходит. В суде мой защитник ходатайствовал о том, что надо направить запрос в РЖД, чтобы узнать, кто когда купил эти билеты, на какой номер телефона и данные о том, как я могу быть к этому причастна. Суд отклонил ходатайство, как и другие три. Таким образом я осталась под домашним арестом.
Адвокат Олеси и ее мать Наталья говорили в суде, что паспорт студентки порван, — несколько недель назад она случайно оторвала первую страницу паспорта, — с таким не принимают даже в банке. Как сказала Олеся, она прикрепила оторванную страничку скрепками.
— Я вышла в туалет, пока ждала адвоката, и в кабинет к следователю больше не пустили. Сказали: «Дальше этого стола ты не ходишь». Я не знала, что происходит, но знала, что в кабинете мои личные вещи, включая паспорт. У меня оторвана полностью страничка паспорта, и она была на двух скрепочках прикреплена у меня. В суде я с уверенностью говорю о том, что у меня оторвана страница паспорта, никуда я не уеду. После суда я беру свой паспорт, а эта страница приклеена клеем-карандашом к моему паспорту. Это выглядит невероятно, это выглядит как бред, но, получается, неустановленные лица, которые знали, что у меня с паспортом беда, предвидели мою линию защиты и в тот момент, когда меня не пускали к следователю, сидели и клеили мой паспорт. К сожалению, такая реальность, — рассказала Олеся.
На судебном заседании Кривцовой изменили меру пресечения на домашний арест до
Жизнь под арестом. Книги и мысли про мужа
Пока сверстники ходят на учебу, гуляют, работают, Олеся дома читает книги. Она даже не может выйти в магазин.
— На данный момент я еще не прочувствовала, что нахожусь под домашним арестом, потому что я дома сижу около недели. Это не такой уж большой срок. Я обычно, в принципе, и так дома много сижу. Как изменилась моя жизнь? Очень тяжело спать без телефона. Это было моей самой злостной привычкой. Читаю книжку. Мой хороший друг подарил мне книжку с кучей картин. Рассматриваю их детально и пытаюсь так приспосабливаться к новому образу жизни. Также важным моментом стало то, что я не могу теперь сама ходить в магазин и покупать себе еду. Мне приходится маме каждый раз объяснять, что является веганским, что — не веганским. Каждое утро я ей пишу список, что я хочу, чтобы она мне купила. Таким образом получаю продукты вечером, когда она приходит с работы, — рассказала Олеся.
С мужем Олеся после суда не виделась.
— Сейчас мы стали очень редко общаться, из-за этого безумно тяжело. Насчет того, что мы стали жить с мамой, тоже возникают некоторые трудности, она постоянно на взводе, ее всё сильно задевает, она очень сильно переживает. Я в таком же нервном напряжении. Поэтому у нас иногда возникают конфликты. А так я до этого с мамой жила с 4 до 17, поэтому мне не привыкать. С мужем я еще поживу, — рассказала Олеся.
Из-за ограничений девушка лишилась удаленной работы в небольшом рекламном агентстве. Написала заявление на академический отпуск.
— В студсовете я участвовала не очень активно. Я год там состояла, но приняла участие в организации
Студентка еще до этой встречи говорила нам, что готовится к худшему. Настраивает себя на то, что ей, возможно, придется отправиться за решетку:
— Я очень сильно пытаюсь себя на это настроить.
— Таким образом пытаюсь подготовить свою психику к худшему раскладу. Мысль возникала, если меня посадят в тюрьму, чем я буду заниматься. Я придумала, что там я наконец-то выучу английский.
Попала в реестр террористов и экстремистов
В день записи интервью Олесю включили в перечень террористов и экстремистов. Она об этом узнала от корреспондентов 29.RU.
— Быстро сработали. Я немного говорила об этом с адвокатом [до включения в реестр], но у нас было так много других тем, что не хотелось это трогать. Я ждала. Я примерно знаю последствия. Но сейчас я шокирована, — рассказала Олеся.
Сейчас Олеся — самая молодая из жителей Архангельской области, внесенных в этот перечень.
Внесение в реестр влечет за собой финансовые ограничения. Ее банковские счета будут заморожены. Кривцова сможет тратить до
Анонимный свидетель
На судебном заседании зачитали показания анонимного свидетеля, который утверждал, что встречался с мужем Олеси и тот сказал ему, что Олеся не беспокоится, «потому что ей помогают из-за рубежа». Также свидетель сказал, что у Олеси «есть план, как запутать правоохранительные органы». Адвокат ходатайствовал о вызове свидетеля в суд, но ему отказали.
Остается только догадываться, кто это — при этом петербуржец Тимур Булатов публично сообщает, что речь идет о нем. Олеся удивляется, как это может быть:
— Мне рассказывала мама о том, что Булатов в своем «ВКонтакте» написал, что является тем самым тайным свидетелем, который был у меня на суде. Булатов говорит, что это он встречался с моим мужем и мой муж якобы рассказал ему о том, что я пытаюсь покинуть страну. Это всё выглядит как цирк какой-то очень мерзкий, — рассказала Олеся.
Как рассказала девушка, ее муж даже писал заявление, что не говорил никому ничего подобного, и не знает, кто мог дать такие показания следователям. Булатов при этом в интервью 29.RU сказал, что хочет для студентки строжайшего наказания.
Тимур Булатов публиковал у себя пост, к которому прикладывал скриншот текстовой трансляции заседания, в котором было сказано, что адвокат «ходатайствует о вызове "тайного" свидетеля, дававшего показания против Олеси».
— *** [хренушки] твари!.. вот мне нечего делать, в судах выступать. Заслушают, возможно, кого тот рядом найдут для записи и баста, — написал Булатов в своем посте (орфография сохранена).
Что за анонимный свидетель давал показания, Олеся не знает и не догадывается. Олеся допускает, что никакого свидетеля не существует.
Из дома не выйти: как тогда оформить академку?
История почти каждый день получает печальное продолжение.
— Олесе отказали в академическом отпуске по причине академических задолженностей, образовавшихся после задержания и в период, когда она была на больничном, — рассказала Наталья. — При этом многие студенты сейчас получили академические отпуска, имея множество задолженностей. На данный момент об отказе мне сказали только по телефону. Сейчас САФУ требует от Олеси самостоятельно явиться в университет для того, чтобы получить причины отказа в письменном виде. Но как это сделать? Мы написали соответствующее ходатайство следователю, но он его отклонил.
В пресс-службе вуза подтвердили 29.RU, что предоставленные документы по судебному решению не являются поводом для предоставления академического отпуска.
— Академический отпуск предоставляется по инструкциям, которые спущены из Министерства науки и высшего образования, — комментируют в пресс-службе САФУ. — Ими могут являться, к примеру, семейные причины: уход за больным родственником, беременность и роды, уход в армию. Такой причины, как домашний арест, как в данном случае, [в инструкции] нет, — объяснили в университете нашей редакции, но добавили, что представлять девушку, поскольку сама она не может приехать в университет, может другой человек с письменной доверенностью.
Пока что Олеся — еще студентка федерального вуза, но никто не знает, как дальше сложится ее судьба. Отчисление, увы, не самое страшное, чем может завершиться вся эта история. О ней, впрочем, уже высказался известный блогер Илья Варламов:
— Вот такая жуткая история. Она не только про беспредел власти, она про отравление общества, про накачку общества этим ядом, когда ежедневно через различные телеграм-каналы, через телевизионную пропаганду, через все эти *** [дурацкие] ток-шоу, реально людей отравляют этим ядом. Представьте ситуацию, что в университете какие-то подростки, дети еще, второй курс, они пишут на свою однокурсницу доносы и еще бравируют, как мы ее затравим. Они пишут доносы, понимая, что они сломают ей жизнь, понимая, что человек может сесть, может отправиться в тюрьму. Они готовы сломать ей жизнь, они думают, что написать донос — долг патриота. Это страшно! У меня просто нет слов.
Историю подхватили и зарубежные СМИ — сюжет про девушку из небольшого города на севере России сделал канал CNN. В Сети идет травля — пока одни удивляются, как просто сегодня попасть под статью, другие требуют для Кривцовой расправы.