Ее могут посадить на 10 лет: как живет под домашним арестом 19-летняя студентка, которую обвиняют в дискредитации армии

Браслет с ноги нельзя снимать.



— Особо не мешает, хотя поначалу было дико неудобно. По ночам он залазит куда-то сюда и становится неподвижным. После этого просыпаюсь, и там огромная ямка на коже из-за него. А так я его уже перестала чувствовать. Как часы, только на ноге, — рассказала Олеся.

Всё началось еще перед Новым годом

Под домашним арестом Олеся оказалась не сразу. 26 декабря силовики пришли с обыском в квартиру к мужу Олеси, где они вместе жили.

— Ложусь я на пол, — рассказала Олеся. — Там стоит мужик либо из ФСБ, либо оперуполномоченный с кувалдой в руке. Я вижу это, у меня начинается истерика. Почему-то решила попросить покормить кролика. Меня пустили в туалет. А потом один из сотрудников центра «Э» сказал мне, что «кувалда — привет от ЧВК "Вагнер"».

