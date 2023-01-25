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Интервью

Ее могут посадить на 10 лет: как живет под домашним арестом 19-летняя студентка, которую обвиняют в дискредитации армии

Девушке запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома

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4 января Олесе переизбрали меру пресечения

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За дверью с наклейкой «Не влезай — убьет» — небольшая комната с черным потолком и большим портретом Ленина на стене. На кровати с розовым одеялом лежат мягкие игрушки, за столом стоит картонная фигура рэпера Pyrokinesis. В этой комнате отбывает домашний арест 19-летняя Олеся Кривцова. Ей грозит до 10 с половиной лет лишения свободы (за сторис в Instаgram (деятельность запрещена в РФ) про взрыв на Крымском мосту и сообщения в чате однокурсников о митинге студентов в поддержку референдумов о присоединении к России новых территорий). В декабре 2022 года на нее завели уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии РФ. Почему девчонка из Архангельска вдруг стала главным преступником в России? Интересно, что статья о дискредитации появилась из-за репоста в чат одногруппников, а студенты ранее обсуждали донос на Кривцову и стали свидетелями обвинения. Историю обсуждают по всей стране. С Олесей встретились и поговорили наши коллеги из 29.RU.

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Всё, что известно по этому делу, — в нескольких минутах

Видео: Кристина Полевая / 29.RU

На ноге — браслет. На шее: «Лёд под ногами майора»

В этой комнате Олеся жила до замужества, это квартира ее мамы

В этой комнате Олеся жила до замужества, это квартира ее мамы

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На ноге у Олеси сейчас — браслет УФСИН, отслеживающий ее местоположение. На шее — ожерелье с отсылающей к Летову фразой: «Под ногами майора».

Актуальные аксессуары Олеси

Актуальные аксессуары Олеси

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Телефона у Олеси больше нет, его изъяли во время обыска, да и звонить и пользоваться интернетом ей запрещено. Вместо этого — аппарат от ФСИН.

— У меня в кладовке стоит огромный ФСИН-аппарат с номерами телефонов. Я могу позвонить в скорую, в УИИ. Кнопка SOS, как мне объяснили, это угроза жизни. Но когда мужчина, который проводил инструктаж, на нее нажал, там было «ваша позиция в очереди — 8». Очень странно было это слышать после того, как он сказал, что на эту кнопку мы нажимаем при угрозе жизни, — рассказала Олеся.

В кладовке стоит аппарат для связи с УИИ

В кладовке стоит аппарат для связи с УИИ

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Браслет с ноги нельзя снимать.

— Особо не мешает, хотя поначалу было дико неудобно. По ночам он залазит куда-то сюда и становится неподвижным. После этого просыпаюсь, и там огромная ямка на коже из-за него. А так я его уже перестала чувствовать. Как часы, только на ноге, — рассказала Олеся.

Всё началось еще перед Новым годом

Под домашним арестом Олеся оказалась не сразу. 26 декабря силовики пришли с обыском в квартиру к мужу Олеси, где они вместе жили.

— Ложусь я на пол, — рассказала Олеся. — Там стоит мужик либо из ФСБ, либо оперуполномоченный с кувалдой в руке. Я вижу это, у меня начинается истерика. Почему-то решила попросить покормить кролика. Меня пустили в туалет. А потом один из сотрудников центра «Э» сказал мне, что «кувалда — привет от ЧВК "Вагнер"».

Олесю сразу вывели из квартиры, где прошел обыск. Ее увезли в отделение полиции, где она ждала, пока не начался допрос.

Фото с обыска распространяют по сообществам поддерживающих СВО

Фото с обыска распространяют по сообществам поддерживающих СВО

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Так ее <a href="https://29.ru/text/politics/2022/12/27/71932550/" class="_" target="_blank">задержали</a> 26 декабря. А потом начались другие испытания

Так ее задержали 26 декабря. А потом начались другие испытания

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Студентка провела две ночи в холодной камере с убийцами:

— Я захожу в камеру, и одна из них говорит: «Статья!» Я ей назвала, она не поняла их. Я ей объяснила, что терроризм. Они явно не в курсе событий были. Она говорит: «А, ладно, у меня у мужа такое было. А мы обе по 105-й второй раз залетели!» Я говорю: «Кого убили?» Она говорит: «Друга». Было жутко это слышать. Одна из девушек сидела 8 лет за 2 убийства. Я немного не понимала, что я там делаю, почему я сижу в одной камере с убийцами. Я, которая никогда не переступала через закон, даже если кто-то так считает. Я не считаю себя преступницей и сижу в камере с убийцами, засыпаю только после того, как они заснут, потому что мне правда было очень страшно, — рассказала Олеся.

В итоге Олесе назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя было звонить, пользоваться интернетом и почтой. В суде мать Олеси ходатайствовала о том, чтобы дочери разрешили жить с ней в Северодвинске, где Олеся жила с 4 до 17 лет.

После суда девушка переехала к матери, 30 декабря ее поставили на учет сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Северодвинске. В тот же день следователи не обнаружили Олесю в квартире у мужа и объявили ее в розыск.

— 2 января я через маму договорилась о встрече со своим мужем у «Макси». 3 января в 14:30 я сажусь в автобус. В 15:30 приезжаю в Архангельск на 150-м автобусе и начинаю переходить дорогу по Урицкого. Вижу уже знакомого сотрудника центра «Э», который стоит рядом с машиной у «Макси» и подходит ко мне. Удостоверение показывает: «Олеся Романовна, вы задержаны». Я не поняла, что случилось, ехала без волнения абсолютно, потому что была уверена, что меня не за что задерживать, потому что я ничего не нарушала, — рассказала Олеся.

Замуж юная Олеся вышла в октябре <nobr class="_">2022 года</nobr>. С будущим мужем в шутку решили посмотреть, сколько стоит такси до ЗАГСа, в итоге «доехали» до заявления

Замуж юная Олеся вышла в октябре 2022 года. С будущим мужем в шутку решили посмотреть, сколько стоит такси до ЗАГСа, в итоге «доехали» до заявления

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Кто-то купил сразу несколько авиабилетов из Архангельска

В кабинете у следователя выяснилось, что утром 3 января на имя Олеси купили четыре железнодорожных билета на тот же день по маршрутам Исакогорка — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Псков, Архангельск — Москва и Москва — Владикавказ. Сама Олеся говорит, что это не она:

— В этот момент я была очень сильно ошарашена, у меня началась истерика, я пнула стул, выбежала в коридор, сказала глупую вещь сотруднику центра «Э», сказала ему: «Я знаю, что это ты», — и побежала умываться. Вернулась и как-то пыталась дальше ответить на эти вопросы. Потом меня увезли в ИВС. В этот раз всего 1 ночь, снова с убийцей. Мне повезло в этом плане. Она, кстати, меня узнала, недавно читала про меня во «ВКонтакте»: «Кому расскажешь — не поверят». На следующий день был суд. Я всю ночь в ИВС писала список, почему я не виновата. У меня было чувство несправедливости, я не понимала, что происходит. В суде мой защитник ходатайствовал о том, что надо направить запрос в РЖД, чтобы узнать, кто когда купил эти билеты, на какой номер телефона и данные о том, как я могу быть к этому причастна. Суд отклонил ходатайство, как и другие три. Таким образом я осталась под домашним арестом.

Этот снимок мы сделали <a href="https://29.ru/text/politics/2022/12/28/71936558/" class="_" target="_blank">в суде</a>, когда Олесе избрали меру пресечения

Этот снимок мы сделали в суде, когда Олесе избрали меру пресечения

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Адвокат Олеси и ее мать Наталья говорили в суде, что паспорт студентки порван, — несколько недель назад она случайно оторвала первую страницу паспорта, — с таким не принимают даже в банке. Как сказала Олеся, она прикрепила оторванную страничку скрепками.

— Я вышла в туалет, пока ждала адвоката, и в кабинет к следователю больше не пустили. Сказали: «Дальше этого стола ты не ходишь». Я не знала, что происходит, но знала, что в кабинете мои личные вещи, включая паспорт. У меня оторвана полностью страничка паспорта, и она была на двух скрепочках прикреплена у меня. В суде я с уверенностью говорю о том, что у меня оторвана страница паспорта, никуда я не уеду. После суда я беру свой паспорт, а эта страница приклеена клеем-карандашом к моему паспорту. Это выглядит невероятно, это выглядит как бред, но, получается, неустановленные лица, которые знали, что у меня с паспортом беда, предвидели мою линию защиты и в тот момент, когда меня не пускали к следователю, сидели и клеили мой паспорт. К сожалению, такая реальность, — рассказала Олеся.

Страница паспорта оказалась вклеенной

Страница паспорта оказалась вклеенной

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На судебном заседании Кривцовой изменили меру пресечения на домашний арест до 13 февраля.

Жизнь под арестом. Книги и мысли про мужа

Пока сверстники ходят на учебу, гуляют, работают, Олеся дома читает книги. Она даже не может выйти в магазин.

— На данный момент я еще не прочувствовала, что нахожусь под домашним арестом, потому что я дома сижу около недели. Это не такой уж большой срок. Я обычно, в принципе, и так дома много сижу. Как изменилась моя жизнь? Очень тяжело спать без телефона. Это было моей самой злостной привычкой. Читаю книжку. Мой хороший друг подарил мне книжку с кучей картин. Рассматриваю их детально и пытаюсь так приспосабливаться к новому образу жизни. Также важным моментом стало то, что я не могу теперь сама ходить в магазин и покупать себе еду. Мне приходится маме каждый раз объяснять, что является веганским, что — не веганским. Каждое утро я ей пишу список, что я хочу, чтобы она мне купила. Таким образом получаю продукты вечером, когда она приходит с работы, — рассказала Олеся.

Дома Олеся читает книги, чтобы как-то себя занять

Дома Олеся читает книги, чтобы как-то себя занять

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С мужем Олеся после суда не виделась.

— Сейчас мы стали очень редко общаться, из-за этого безумно тяжело. Насчет того, что мы стали жить с мамой, тоже возникают некоторые трудности, она постоянно на взводе, ее всё сильно задевает, она очень сильно переживает. Я в таком же нервном напряжении. Поэтому у нас иногда возникают конфликты. А так я до этого с мамой жила с 4 до 17, поэтому мне не привыкать. С мужем я еще поживу, — рассказала Олеся.

В комнате стоит картонный рэпер Pyrokinesis

В комнате стоит картонный рэпер Pyrokinesis

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Из-за ограничений девушка лишилась удаленной работы в небольшом рекламном агентстве. Написала заявление на академический отпуск.

— В студсовете я участвовала не очень активно. Я год там состояла, но приняла участие в организации 4–5 мероприятий, иногда ходила на собрания. Я ходила на танцы с этого года. Это было моей детской мечтой. Я узнала про один из танцевальных коллективов в САФУ. Мне очень нравилось, у меня начало получаться, а теперь это всё обрезано, — рассказала Олеся.

Студентка еще до этой встречи говорила нам, что готовится к худшему. Настраивает себя на то, что ей, возможно, придется отправиться за решетку:

— Я очень сильно пытаюсь себя на это настроить.

— Таким образом пытаюсь подготовить свою психику к худшему раскладу. Мысль возникала, если меня посадят в тюрьму, чем я буду заниматься. Я придумала, что там я наконец-то выучу английский.

Попала в реестр террористов и экстремистов

В комнате Олеси рядом с картонным рэпером висит портрет Ленина

В комнате Олеси рядом с картонным рэпером висит портрет Ленина

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В день записи интервью Олесю включили в перечень террористов и экстремистов. Она об этом узнала от корреспондентов 29.RU.

— Быстро сработали. Я немного говорила об этом с адвокатом [до включения в реестр], но у нас было так много других тем, что не хотелось это трогать. Я ждала. Я примерно знаю последствия. Но сейчас я шокирована, — рассказала Олеся.

Сейчас Олеся — самая молодая из жителей Архангельской области, внесенных в этот перечень.

Внесение в реестр влечет за собой финансовые ограничения. Ее банковские счета будут заморожены. Кривцова сможет тратить до 10 тысяч рублей на себя и на каждого члена семьи, не имеющего дохода, в месяц. Все операции, включая получение зарплаты, сверх этой суммы будут приостановлены на 5 рабочих дней. Также Кривцовой запрещено вступать в наследство, получать страховые выплаты.

Анонимный свидетель

Олеся не может сама сходить в магазин, и она оставляет записки маме с просьбой купить веганские продукты

Олеся не может сама сходить в магазин, и она оставляет записки маме с просьбой купить веганские продукты

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На судебном заседании зачитали показания анонимного свидетеля, который утверждал, что встречался с мужем Олеси и тот сказал ему, что Олеся не беспокоится, «потому что ей помогают из-за рубежа». Также свидетель сказал, что у Олеси «есть план, как запутать правоохранительные органы». Адвокат ходатайствовал о вызове свидетеля в суд, но ему отказали.

Остается только догадываться, кто это — при этом петербуржец Тимур Булатов публично сообщает, что речь идет о нем. Олеся удивляется, как это может быть:

— Мне рассказывала мама о том, что Булатов в своем «ВКонтакте» написал, что является тем самым тайным свидетелем, который был у меня на суде. Булатов говорит, что это он встречался с моим мужем и мой муж якобы рассказал ему о том, что я пытаюсь покинуть страну. Это всё выглядит как цирк какой-то очень мерзкий, — рассказала Олеся.

Как рассказала девушка, ее муж даже писал заявление, что не говорил никому ничего подобного, и не знает, кто мог дать такие показания следователям. Булатов при этом в интервью 29.RU сказал, что хочет для студентки строжайшего наказания.

Тимур Булатов публиковал у себя пост, к которому прикладывал скриншот текстовой трансляции заседания, в котором было сказано, что адвокат «ходатайствует о вызове "тайного" свидетеля, дававшего показания против Олеси».

— *** [хренушки] твари!.. вот мне нечего делать, в судах выступать. Заслушают, возможно, кого тот рядом найдут для записи и баста, — написал Булатов в своем посте (орфография сохранена).

Что за анонимный свидетель давал показания, Олеся не знает и не догадывается. Олеся допускает, что никакого свидетеля не существует.

Из дома не выйти: как тогда оформить академку?

История почти каждый день получает печальное продолжение. 23 января стало известно, что академку Олесе не дают. Мать девушки Наталья Кривцова пояснила 29.RU, что причиной вуз назвал долги по учебе. Она считает, что дело может идти к отчислению.

— Олесе отказали в академическом отпуске по причине академических задолженностей, образовавшихся после задержания и в период, когда она была на больничном, — рассказала Наталья. — При этом многие студенты сейчас получили академические отпуска, имея множество задолженностей. На данный момент об отказе мне сказали только по телефону. Сейчас САФУ требует от Олеси самостоятельно явиться в университет для того, чтобы получить причины отказа в письменном виде. Но как это сделать? Мы написали соответствующее ходатайство следователю, но он его отклонил.

В пресс-службе вуза подтвердили 29.RU, что предоставленные документы по судебному решению не являются поводом для предоставления академического отпуска.

— Академический отпуск предоставляется по инструкциям, которые спущены из Министерства науки и высшего образования, — комментируют в пресс-службе САФУ. — Ими могут являться, к примеру, семейные причины: уход за больным родственником, беременность и роды, уход в армию. Такой причины, как домашний арест, как в данном случае, [в инструкции] нет, — объяснили в университете нашей редакции, но добавили, что представлять девушку, поскольку сама она не может приехать в университет, может другой человек с письменной доверенностью.

Пока что Олеся — еще студентка федерального вуза, но никто не знает, как дальше сложится ее судьба. Отчисление, увы, не самое страшное, чем может завершиться вся эта история. О ней, впрочем, уже высказался известный блогер Илья Варламов:

— Вот такая жуткая история. Она не только про беспредел власти, она про отравление общества, про накачку общества этим ядом, когда ежедневно через различные телеграм-каналы, через телевизионную пропаганду, через все эти *** [дурацкие] ток-шоу, реально людей отравляют этим ядом. Представьте ситуацию, что в университете какие-то подростки, дети еще, второй курс, они пишут на свою однокурсницу доносы и еще бравируют, как мы ее затравим. Они пишут доносы, понимая, что они сломают ей жизнь, понимая, что человек может сесть, может отправиться в тюрьму. Они готовы сломать ей жизнь, они думают, что написать донос — долг патриота. Это страшно! У меня просто нет слов.

Историю подхватили и зарубежные СМИ — сюжет про девушку из небольшого города на севере России сделал канал CNN. В Сети идет травля — пока одни удивляются, как просто сегодня попасть под статью, другие требуют для Кривцовой расправы.

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