Доносчик или патриот? Зачем ювелир «с информаторами по всей стране» активно заявляет на россиян

— Почему, например, у меня не возникает желания чморить и угрожать тем людям, которые не согласны со спецоперацией? — говорит он. — Ну не согласен ты, ну и флаг тебе в руки. Но почему либералы угрожают и считают, что у них такое право есть? «Мы всех вас люстрируем» [— пишут они]. Я их преследую, только если они нарушают закон. Люди имеют право на какое-то свое мнение, мало того — имеют право это мнение озвучить. Но они не имеют права нарушать закон. Как только они это делают, появляются люди в погонах, либо появляюсь я. Не важно, сколько человеку лет: если он подсуден — иди, отвечай за сказанное.



«Я все свои публикации обговариваю»

Впрочем, у самого Булатова тоже были столкновения с законом. До 2014 года, как утверждает «Фонтанка», он носил псевдоним Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Кроме того, его несколько раз привлекали к ответственности после заявлений от тех, кого он пытался атаковать. Например, в июне 2021 года суд оштрафовал его на 32 тысячи за СМС ЛГБТ-активистам из Екатеринбурга.

