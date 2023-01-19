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Спецоперация на УкраинеИнтервью

Доносчик или патриот? Зачем ювелир «с информаторами по всей стране» активно заявляет на россиян

Он утверждает, что благодаря ему, например, студентку Олесю Кривцову занесли в список террористов и экстремистов

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В Архангельске возбудили уголовное дело против 19-летней студентки, житель Санкт-Петербурга утверждает, что это его заслуга

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Петербуржца Тимура Булатова не раз упоминали российские СМИ как «профессионального доносчика». Недавно, например, он заявил, что это благодаря ему в Архангельске арестовали 19-летнюю студентку Олесю Кривцову (внесена в список террористов и экстремистов). Сейчас ее подозревают в дискредитации армии РФ и оправдании терроризма. Всё из-за позиции по спецоперации — сторис в Instagram* и репостов, которые она делала в закрытом чате одногруппников. Кто именно пожаловался в органы на девушку, официально не заявляли. Олеся и ее семья подозревают, что сделать это могли другие студенты: учащиеся САФУ обсуждали донос на нее в октябре 2022 года, а еще выступают в суде свидетелями со стороны обвинения. Булатов же считает арест девушки своей заслугой. Наши коллеги из 29.RU спросили, что ему нужно от Олеси Кривцовой и зачем он так активно заявляет на россиян, которых считает насекомыми, — к слову, он готовит новый, как сам говорит, «удар».

«Я не занимаюсь доносами»

Как мы уже сказали, в СМИ Тимура Булатова называют «профессиональным доносчиком», только сам он себя таким не считает, при этом не отрицает заслуг. Это он жаловался на художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову** — в 2019-м в отношении нее возбудили уголовное дело о распространении порнографии за рисунки. Он писал заявления на людей, которые фотографируются оголенными на фоне храмов, и педагогов, которые, по мнению Булатова, связаны с ЛГБТ-движением.

Пока одни ставят на нем клеймо стукача, сам Булатов называет свою деятельность «законным преследованием». Он утверждает, что борется с «ЛГБТ-извращенцами» и «этически нездоровыми гражданами»:

— Давайте вещи называть своими именами: донос — это сигнал без указания отправителя. Я не занимаюсь доносами. Я веду работу с противоправными преступными деяниями граждан на территории Российской Федерации. Преимущественно, ЛГБТ-активистов и всяких извращенцев привлекаем по разным уголовным и административным статьям. Я с 2008 года занимаюсь законным преследованием вот этих активистов.

Тимур Булатов у памятника Феликсу Дзержинскому

Тимур Булатов у памятника Феликсу Дзержинскому

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Об Олесе Кривцовой Булатов узнал, по его словам, тоже от своих «информаторов». Он говорит, что девушка публиковала в соцсетях некие «призывы».

— Мне мои активисты переслали информацию, где она публикует призывы к расправе над патриотически настроенными гражданами, ну и так далее, всё, что ей вменяется. Заявление было написано мной в начале декабря. Я обратился в МВД — Центр по противодействию экстремизму, отправил сообщение в ФСБ. Один человек внедрился в круг общения феминисток, которые сбежали из Петербурга под моим давлением в Грузию, и прочитал там о том, что Кривцова планирует покинуть территорию РФ в ближайшее время. Данную информацию я молниеносно переслал в транспортную полицию и в пограничную службу ФСБ, — заявляет Булатов.

Один из постов Булатова о суде над Кривцовой

Один из постов Булатова о суде над Кривцовой

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На вопрос 29.RU, почему он сам при таком количестве заявлений не участвует в судебных заседаниях по делу архангелогородки, Булатов отвечает, что у него нет на это времени.

— А зачем мне участвовать в суде? Зачем людям в погонах ездить ко мне и меня опрашивать? Они нашли заявителя где-то рядом, поближе. Главное, что я передал сигнал, — это самое ключевое, это начало. Со мной связались сотрудники [правоохранительных органов], сказали: «Мы тут поближе найдем [заявителя]». У меня времени нет, чтобы участвовать в чём-то. Я не имею такого большого количества времени, чтобы участвовать в судах, — утверждает он.

«Для меня они вообще как насекомые»

Тимур Булатов называет себя счастливым человеком. Он воспитывает двух детей — 17-летнего сына и 3-летнюю дочь, работает ювелиром, по профессии он кузнец и художник по металлу. А еще упоминает, что он мусульманин, и называет свою деятельность «нравственным джихадом».

— С 2008 года я занимаюсь защитой традиционных семейных ценностей, детства и нравственности подрастающего поколения, — говорит он. — Любые половые извращенцы, вот эти активисты — это грязь и дерьмо общества. Для меня они вообще как насекомые, я их за людей не считаю. Я мусульманин, татарин, у меня такие религиозные взгляды по отношению к этой нечисти. Я начал увольнять учителей из школ России, абсолютно законно используя Федеральный закон об образовании и ФГОС, в котором четко прописаны морально-этические качества учителя, которыми он должен обладать. Так вот пидорасы и лесбиянки под эти морально-этические качества не подпадают, потому что они не несут ни традиций, ни устоев.

Еще один пост Булатова, где он хвастается масштабами своих дел

Еще один пост Булатова, где он хвастается масштабами своих дел

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По мнению «гееборца», Олеся Кривцова тоже подходит под эти критерии: в разговоре он то обращает внимание на ее якобы причастность к ЛГБТ, то на ее отношение к СВО.

— Кривцова — она тоже включалась в защиту этих извращенцев когда-то, была ЛГБТ-активисткой, — уверяет Булатов (при этом сама студентка это отрицает, мы делали с ней большой материал. — Прим. ред.). — В вузе я навел справки — там о ней отзываются вообще как о бисексуалке. Также она угрожала в своей публикации тем людям, которые одобряют специальную военную операцию и видят в ней некий смысл. Данную негодяйку надо посадить в тюрьму. Хотя бы на несколько лет.

На этом фото Олеся Кривцова смеется, однако сама сейчас находится под домашним арестом и говорит, что <a href="https://29.ru/text/politics/2022/12/31/71943005/" class="_" target="_blank">готовится к худшему</a>

На этом фото Олеся Кривцова смеется, однако сама сейчас находится под домашним арестом и говорит, что готовится к худшему

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На своей странице во «ВКонтакте» петербуржец не стесняется в выражениях в адрес тех, кто ему не нравится. Несмотря на эти многочисленные оскорбления, сам он обвиняет в «угрозах» своих оппонентов по теме СВО.

— Почему, например, у меня не возникает желания чморить и угрожать тем людям, которые не согласны со спецоперацией? — говорит он. — Ну не согласен ты, ну и флаг тебе в руки. Но почему либералы угрожают и считают, что у них такое право есть? «Мы всех вас люстрируем» [— пишут они]. Я их преследую, только если они нарушают закон. Люди имеют право на какое-то свое мнение, мало того — имеют право это мнение озвучить. Но они не имеют права нарушать закон. Как только они это делают, появляются люди в погонах, либо появляюсь я. Не важно, сколько человеку лет: если он подсуден — иди, отвечай за сказанное.

«Я все свои публикации обговариваю»

Впрочем, у самого Булатова тоже были столкновения с законом. До 2014 года, как утверждает «Фонтанка», он носил псевдоним Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Кроме того, его несколько раз привлекали к ответственности после заявлений от тех, кого он пытался атаковать. Например, в июне 2021 года суд оштрафовал его на 32 тысячи за СМС ЛГБТ-активистам из Екатеринбурга.

В прошлом году Булатова арестовали на десять суток за то, что он был лишен права управлять машиной, но всё равно сел за руль: борец с ЛГБТ-активистами задел две машины и несколько секунд прокатил человека на капоте. Процесс ДТП оказался зафиксирован на видео.

При этом Булатов не раз упоминает о своих связях в органах и утверждает, что обговаривает с ними свои публикации:

— Люди, с которыми я взаимодействую в системе, говорят: о каких-то [гражданах] писать надо, о каких-то не надо, рекомендуют или не рекомендуют. Во всяком случае, я все свои публикации обговариваю с ними. Если взять по общему количеству, то только за последние два месяца порядка 60 фигурантов [по моим заявлениям]. Но эти два месяца были очень плодотворными. А до этого — есть время — делаем, нет времени — не делаем.

Пост, посвященный преследованию художницы и активистки Юлии Цветковой**. К нему прилагаются скрины заявления

Пост, посвященный преследованию художницы и активистки Юлии Цветковой**. К нему прилагаются скрины заявления

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«Мне деньги не нужны от этой деятельности»

В последнее время внимание Булатова привлекали среди прочих блогерша, оголившая ягодицы на фоне Исаакиевского собора, аналогичная композиция на фоне Спаса на Крови, пикеты директора петербургского ПЕН-клуба, а также высказывания об украинских детях, которые допустил в эфире RT Антон Красовский.

«Гееборец» считает, что выполняет очень важную миссию, потому что руководствуется патриотическими взглядами.

— Всё, что связано с деньгами, это уже бизнес, — объясняет он. — А я занимаюсь патриотической деятельностью, потому что не преследую каких-нибудь материальных коврижек. Мне они не нужны от этой деятельности. Всё идет от сердца, от души. Когда-то я выступал на родительском форуме и сказал, что однажды это станет трендом [— так и произошло]. Тогда новости про ЛГБТ невозможно было протолкнуть ни в одно СМИ, а сейчас ни одна передача «60 минут» не проходит без огласки ЛГБТ, извращенной тематики запада. Сейчас это уже государственная задача.

Булатов говорит, что его дела — вне политики

Булатов говорит, что его дела — вне политики

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При этом Булатов дистанцируется от политики: по его словам, то, чем он занимается, связано именно с «нравственностью».

— Политика — это грязь: сегодня одна партия, завтра — другая. Сегодня у них одни цели, завтра — другие. А это — фундаментальные вещи: защита подрастающего поколения, нравственности детей. Без этого общество вымирает. У меня есть любящая семья, и я люблю свою семью. Мне говорят, что я несчастный какой-то, нелюбимый — нет. Меня очень уважают мои родственники.

Также он упоминает, что следующий «удар» будет нанесен по Екатеринбургу: в этом городе он наблюдает за несовершеннолетними пользователями во «ВКонтакте», которые участвуют в ЛГБТ-группах и сообществах.

— У меня есть программное обеспечение, которое я сам разработал, которое помогает мне находить этих людей, выявлять их школы. Потом я систематизирую данные, отправляю их директору школы и замдиректора по воспитательной части и требую призвать родителей к ответу по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Потому что родители в ответе, где его несовершеннолетний шляется в интернете.

Что думает о роли Булатова сама Кривцова

Олеся Кривцова учится на втором курсе САФУ в Архангельске. Уголовное дело возбудили даже под двум статьям из-за ее отношения к спецоперации, которое она выразила в соцсетях.

Утром 26 декабря у нее прошел обыск, а саму ее доставили в отделение Следственного комитета. 28 декабря суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Разрешили пользоваться интернетом только по учебе, а также запретили получать почту. В интервью 29.RU она рассказала, что пережила за эти дни с момента, когда к ней в дом ворвались силовики — в тот день ночевала она по итогу в одной камере с убийцами.

<a href="https://29.ru/text/politics/2022/12/27/71932550/" class="_" target="_blank">Эти кадры сделала мама девушки</a>, она ее сейчас поддерживает

Эти кадры сделала мама девушки, она ее сейчас поддерживает

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Про Булатова с его подвигами она услышала впервые, а вот с 20-летним студентом истфака Романом Гусейном знакома. Он утверждал следователям, что Олеся угрожала ему: если тот напишет на нее донос, она «пойдет ва-банк».

— История странная. Узнала, что он создал телеграм-чат, пишет на меня посты. У него есть Instagram*, где выложена фотка, где у него оружие расписано в стиле одного из террористов. Когда я узнала, что он хочет на меня написать заявление, я сказала, это прямая моя цитата, что «пойду ва-банк». Я имела в виду, что тоже напишу на него заявление. Но это законно, это не является угрозой. Мне когда говорили, что я кому-то угрожала, было тяжело. Я не угрожала никому, — говорит Олеся.

Взять комментарий у Романа Гусейна нереально: он берет трубку, но, когда понимает, что звонят корреспонденты, избегает диалога.

Сейчас девушка под домашним арестом, на ноге — специальный браслет, чтобы отследить ее перемещения

Сейчас девушка под домашним арестом, на ноге — специальный браслет, чтобы отследить ее перемещения

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Снова Кривцову задержали уже 3 января. Сторона обвинения сообщала в суде, что на имя Олеси были взяты билеты в другие города. При этом сама она утверждает, что не могла их купить: у нее не было доступа к интернету, а кроме того, у нее недействителен паспорт.

Мы пообщались с Олесей еще до ареста — вот <a href="https://29.ru/text/politics/2022/12/31/71943005/" class="_" target="_blank">что она тогда говорила</a>

Мы пообщались с Олесей еще до ареста — вот что она тогда говорила

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Как мы уже сказали, Олеся сейчас находится под домашним арестом, а в начале января ее внесли в список террористов и экстремистов. Уголовное дело стало известно на всю страну: например, ранее о нем высказывался блогер Илья Варламов.

Что касается «профессионального доносчика», студентка подозревает, что на самом деле Тимур Булатов не писал на нее никакого доноса, и не понимает, почему тот называет ее «ЛГБТ-активисткой».

— ЛГБТ-активисткой я себя никогда не называла и не была, — отрицает девушка. — Я могла выразить недовольство законом об ЛГБТ-пропаганде, но об активистской деятельности, о защите прав публично я никогда не говорила.

Олеся Кривцова во время заседания суда

Олеся Кривцова во время заседания суда

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В пресс-службе регионального управлении МВД не подтвердили и не опровергли факт заявления Булатова на Кривцову, ответив, что не располагают информацией.

«Появляется государство — появляется и донос»

Что именно можно считать доносом? И насколько сегодняшняя ситуация в России отличается от других периодов истории? Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев утверждает, что доносы были на всём протяжении истории человечества.

— Когда появляется государство — появляется и донос, — объясняет он. — Принципиально это изменить нельзя. Всегда находится тот, кто доносит государству на ближнего своего. Это традиция старая, многолетняя.

— Просто если, как при Ельцине, людей не контролировать, говорить: «Делайте что хотите», то о чем вы будете доносить в такой ситуации? Сообщать будет не о чем. Поэтому донос обязательно предполагает наличие некой позиции, которая соответствует государству и которую человек не выполнил. Следовательно, должно быть и наказание. Если бы не было статьи за дискредитацию — не было бы этого доноса, но был бы какой-нибудь другой.

При этом что именно можно считать доносом, определить сложно. Дмитрий Журавлев предлагает свою формулировку:

— Донос — это сообщение, на основании которого должен быть наказан другой человек. Но если это не является вашей юридической обязанностью. Например, если вы пожарный и пишите в отчете, что где-то нарушены правила безопасности, то человека за это накажут. Но это не донос — это ваше служебное дело.

Только подписанное сообщение, по мнению нашего спикера, можно считать доносом. В советское время было принято решение, что сообщение без подписи — это уже анонимка:

— Анонимки тогда не рассматривали. Я не знаю, как сейчас к ним относятся, но юридически, по-моему, этот тезис остался.

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По словам политолога, доносы активизируются тогда, когда увеличивается регламентация жизни общества государством. Именно поэтому, рассказывает он, в раннем Советском Союзе почти не было массового доносительства, зато в 1930-е годы писали все и на всех.

— Двигать людьми при этом может искренняя вера: человек верит в то, что надо поддерживать государство, а все, кто его не поддерживает, — негодяи и сволочи, — продолжает он. — Они очень наивны, даже те из них, кто думает, что они жуткие циники. Двигателем может быть и карьера. Те самые доносы 1930-х годов в основном же носили карьерный характер: человек доносил на начальника, чтобы занять его место. По сравнению со сталинскими временами, наверное, сейчас пишут всё-таки меньше доносов. Тогда это был тотальный процесс. Если говорить об элите тогдашней — писали все на всех. Условный слесарь Вася не всегда писал: он не всегда и умел. Но те, кто выше слесаря, — начиная от школьного учителя и до наркома — были очень большими любителями эпистолярного жанра.

* Принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией.

** Признана в России СМИ — иностранным агентом.

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