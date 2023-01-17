Сын губернатора Красноярского края Артем Усс попросил выслать его в Россию из США

В конце ноября Артема Усса перевели из заключения под домашний арест в Италии, где у него есть бизнес и недвижимость. Он не признает вину. Его отец Александр Усс называл дело против сына политическим.



15 декабря США ввели санкции против Александра и Артема Уссов.