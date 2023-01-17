Сын губернатора Красноярского края Артем Усс попросил выслать его в Россию из США

Сын красноярского губернатора Артем Усс, задержанный по запросу США в Италии, попросил в суде экстрадировать его в Россию, где его обвиняют в мошенничестве, передает NGS24.RU.
Итальянское агентство ANSA пишет, что суд в Милане еще не принял решение об экстрадиции Усса-младшего в США. ТАСС уточняет, что решение пока отложено, потому что адвокаты запросили от американской стороны дополнительную информацию о том, где и в каких условиях будет содержаться, по каким статьям будет судиться Артем Усс, если его выдадут Штатам.
По словам защитников, в Италии за вменяемые Уссу преступления грозят гораздо меньшие сроки заключения или они вовсе уголовно не преследуются. Также защита согласна с мнением, что Артема Усса как сына губернатора Красноярского края Александра Усса США затем могут использовать для обмена арестованными в России американцами.
Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту Милана Мальпенса. Власти США обвиняют его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уходе от санкций: незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег. В США им грозит до 30 лет лишения свободы.
Позже Усса-младшего объявили в международный розыск в России по уголовному делу об отмывании доходов в особо крупном размере. Россия также требует его экстрадиции.
В конце ноября Артема Усса перевели из заключения под домашний арест в Италии, где у него есть бизнес и недвижимость. Он не признает вину. Его отец Александр Усс называл дело против сына политическим.
15 декабря США ввели санкции против Александра и Артема Уссов.