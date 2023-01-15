СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 68.29
eur 73.83
Тема дняВ шести маршрутках подняли цену за проезд
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Путин оценил ход СВО: новости спецоперации за 15 января

Что произошло за последние сутки

15 611

Недавно командующим силами СВО стал Валерий Герасимов

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 января 2023 года.

Взрыв в Белгородской области

По информации ТАСС, в сельском Доме культуры хутора Тоненькое сдетонировали боеприпасы. Погибли трое военных, еще 15 — пострадали.

— Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами, — сообщил источник агентства.

15 жителей, живущих по соседству с Домом культуры, эвакуировали.

Интервью Путина

Президент дал интервью телеканалу «Россия-1». Он оценил динамику спецоперации как «положительную».

— Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы, — сказал Путин. — Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали.

Санкции Зеленского

Украинский президент ввел санкции против 198 артистов и журналистов из России, Украины и Белоруссии. Среди них — Дмитрий Губерниев, Яна Рудковская, Эвелина Бледанс и Юрий Лоза.

Санкции будут действовать 10 лет, они предполагают блокировку счетов, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград, прекращение сотрудничества и другое.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Оружие для Украины

Великобритания заявила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2, а также 4 ударных вертолета AH-64 Apache вместе с управляемыми ракетами Hellfire. Об этом сообщает газета The Sunday People и правительство страны.

— Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами, — говорится в британском заявлении.

По теме

УкраинаВзрывОружиеСанкцииСпецоперацияТанки
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter