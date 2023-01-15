Путин оценил ход СВО: новости спецоперации за 15 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 января 2023 года.
Взрыв в Белгородской области
По информации ТАСС, в сельском Доме культуры хутора Тоненькое сдетонировали боеприпасы. Погибли трое военных, еще 15 — пострадали.
— Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами, — сообщил источник агентства.
15 жителей, живущих по соседству с Домом культуры, эвакуировали.
Интервью Путина
Президент дал интервью телеканалу «Россия-1». Он оценил динамику спецоперации как «положительную».
— Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы, — сказал Путин. — Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали.
Санкции Зеленского
Украинский президент ввел санкции против 198 артистов и журналистов из России, Украины и Белоруссии. Среди них — Дмитрий Губерниев, Яна Рудковская, Эвелина Бледанс и Юрий Лоза.
Санкции будут действовать 10 лет, они предполагают блокировку счетов, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград, прекращение сотрудничества и другое.
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Оружие для Украины
Великобритания заявила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2, а также 4 ударных вертолета AH-64 Apache вместе с управляемыми ракетами Hellfire. Об этом сообщает газета The Sunday People и правительство страны.
— Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами, — говорится в британском заявлении.