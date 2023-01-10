Женская власть: чем живут и сколько зарабатывают самые влиятельные женщины Новосибирска

Все привыкли, что кресла чиновников занимают в основном мужчины. Читателям интересны их костюмы, успехи и неудачи. Но в новосибирской власти немало примеров сильных, ярких женщин. Кто-то из них с детства мечтал о политической карьере, а кого-то туда занесло случайно. В любом случае в биографии каждой из них есть интересные моменты. Публикуем список из самых влиятельных женщин Новосибирской области.
Анна Терешкова
Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства.
В 2011 году Анна Терешкова начала работать в команде Михаила Прохорова. В
Примерно в это же время вступила в Общественный совет при Министерстве культуры России, став единственным представителем от Урала, Сибири и Дальнего Востока. С
Анна Терешкова — один из самых активных и медийных чиновников мэрии — ее телефон знают все журналисты города. Под ее кураторством в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк. Вице-мэр не боится эпатировать, может выложить видео, где она лежит в купальнике на снегу, или подарить городу необычную скульптуру.
Наталья Ярославцева
Наталья Ярославцева родилась в 1959 году в Приморском крае. В 1980 году окончила гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета.
С 1980 года работала в новосибирской гимназии
Первое увольнение по собственному желанию с поста министра Ярославцевой подписал губернатор Василий Юрченко 24 сентября 2013 года. По одной из версий, причиной этого, как писал НГС семь лет назад, стало намерение областного правительства сократить расходы на культуру, по другой — развитие ДК «Строитель», которое Наталья Ярославцева не поддерживала.
После увольнения из правительства в 2013 году Наталья Васильевна возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования и одновременно руководила общественным советом по культуре при областном Минкульте.
В июле 2020 года Ярославцева снова стала министром культуры региона. За небольшой период в должности успела открыть новый театр с необычным руководящим составом. Художественным руководителем нового театра стал Анатолий Кубанов — вице-спикер Заксобрания от «Справедливой России», директором стал его друг и экс-депутат Виктор Старков. Кроме того, Ярославцеву критиковали за проведение светских мероприятий в разгар пандемии.
В 2022 году Ярославцева ушла с поста министра культуры и вернулась в институт мониторинга и развития образования.
Наталья Пинус
Наталья Пинус родилась в 1974 году в новосибирском Академгородке. Училась в НГПУ на учителя истории и культурологии. Через год после окончания вуза вышла замуж за Олега Пинуса, у пары —трое детей. Старшая дочь Натальи Анна занимается моделингом и параллельно учится в МГУ — в 2020 году она приняла участие в показе Gucci на Неделе высокой моды в Милане.
С 2010 года Пинус начала заниматься общественной деятельностью, возглавляет фонд «Академгородок», который занимался проектами по развитию микрорайона, и фонд «Новосибирск», содействующий развитию города в социальной сфере.
В 2019 году участвовала в выборах мэра Новосибирска, выдвинулась от партии «Российский общенародный союз», но проиграла Анатолию Локтю.
Как депутат Наталья Пинус боролась за сквер на Демакова, критиковала новую концессию СГК.
В ежегодных отчетах Наталья всегда указывает нулевой доход.
Надежда Болтенко
Надежда Болтенко родилась в 1957 году в Тульской области. В Новосибирске окончила медицинский университет по специальности «врач-педиатр». В 1990 году по рекомендации главных врачей Заельцовского района была избрана депутатом Заельцовского районного совета, так началась ее политическая карьера. Несколько раз избиралась депутатом в Городской совет, была председателем совета.
В 2014 году стала сенатором, это случилось после победы Владимира Городецкого на выборах губернатора. Он выдвинул ее в Совфед, где она вошла в комитет по регламенту и организации парламентской деятельности. Как писала «Тайга.инфо», Надежда Болтенко обычно не выступала на сессиях верхней палаты парламента. Одна из ее немногих инициатив — наказание для неработающих родителей. Она предложила предусмотреть штрафы за уклонение от работы в КоАП и дополнить
Когда главной региона стал Андрей Травников, он назначил в Совфед своего предшественника Городецкого. Болтенко устроилась в облправительство. Через год, в
Надежда Болтенко замужем, у нее двое детей. Муж — бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью Новосибирской области Михаил Болтенко. Сына Сергея, по информации новосибирской КПРФ, в 2010 году задержали по обвинению в грабеже.
Дочь Болтенко была замужем за депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Савельевым.
Елена Бахарева
О Елене Бахаревой известно совсем не много. Сейчас она министр труда и соцразвития Новосибирской области. На пост ее назначили после того как предыдущий министр Ярослав Фролов ушел в отставку.
До этого Елена Бахарева была первым заместителем министра, в 2017 году какое-то время была
— Елена Бахарева проявила себя железной леди. Официально она курирует детский блок. Год назад, как началась эпопея с больничными, она стала исполнять обязанности министра соцразвития, работает всё это время без выходных, без отпуска — не всякому мужику это под силу. Она показала себя надежным человеком, профессионалом, который пользуется авторитетом, — рассказывал в 2017 году в интервью «Континенту Сибирь» Александр Титков, занимавший тогда должность заместителя губернатора Новосибирской области, курирующего в правительстве социальные вопросы.
Наталья Омелехина
Наталья Омелехина родилась в 1972 году, окончила юрфак ТГУ. Через несколько лет после выпуска начала работать в региональной администрации. В
Стала автором законопроекта об отмене выборов глав районов и мэров городов Новосибирской области. Законопроект активно обсуждали в СМИ, принятие документа сопровождалось пикетами. Несмотря на это, закон приняли.
Кроме того, в 2013 году Омелехина заключила соглашение с адвокатской палатой области об оказании за счет областного бюджета бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам.
В 2022 году Омелехина ушла с поста министра юстиции и стала проректором в НГУ.
Последние 2 года на посту Омелехина была министром с самым высоким доходом. В
Татьяна Эссауленко
Новость о назначении 33-летней Татьяны Эссауленко облетела все новосибирские СМИ. «Краснообская Маргарет Тэтчер», «модель в администрации Краснообска» — журналисты не стеснялись акцентировать внимание на внешности и молодости Татьяны.
Между тем Татьяна сразу после университета выбрала карьеру чиновника. Татьяна Эссауленко родилась в 1988 году в Новосибирске. Окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии».
Сразу после пошла работать в администрацию Новосибирского района, где постепенно продвигалась по карьерной лестнице. В 2019 году перешла в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области на должность главного эксперта, а меньше чем через месяц стала заместителем начальника отдела регионального государственного контроля. В марте 2020 года устроилась в администрацию Новосибирского района заместителем главы. Через год стала главой Краснообска.
Сама Татьяна рассказывала в интервью, что ее назначение вызывало у людей вопросы.
— Были вопросы и к возрасту, и к полу, и ко внешности. Молодая девушка, быстрый карьерный рост — что-то здесь нечисто. Она же только спа-салоны посещать может. А я такой человек, который сутками на работе, — рассказывала она.
При этом муж Татьяны, Дмитрий Эссауленко, тоже работал в областной администрации. Как писал сайт «Сибкрай», он занимал должность заместителя главы Новосибирского района.
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