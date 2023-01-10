Женская власть: чем живут и сколько зарабатывают самые влиятельные женщины Новосибирска

В 2011 году Анна Терешкова начала работать в команде Михаила Прохорова. В 2012 году возглавляла его новосибирский штаб во время президентской кампании. Затем вошла в партию «Гражданская платформа», но покинула ее через 3 года , после выхода из состава Михаила Прохорова.

Примерно в это же время вступила в Общественный совет при Министерстве культуры России, став единственным представителем от Урала, Сибири и Дальнего Востока. С 2014 года возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра.

