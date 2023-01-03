В Совфеде предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства за поддержку Украины. Что артист ответил на это

Разместив видео в своем Telegram-канале, Афанасьева назвала это скотством, а через несколько часов, уже ночью, написала отдельный пост с более развернутым комментарием.

— Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И «нажитые непосильным трудом» миллионы тратить на безудержные развлечения, — написала Афанасьева.