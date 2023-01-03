В Совфеде предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства за поддержку Украины. Что артист ответил на это

Российский сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева заявила, что певца и продюсера Валерия Меладзе нужно лишить российского гражданства. Так она прокомментировала появившееся ранее в Сети видео, на котором Меладзе ответил поддержкой на слова «Слава Украине!». Ряд Telegram-каналов пишет, что оно было снято на корпоративе в Дубае.
Разместив видео в своем Telegram-канале, Афанасьева назвала это скотством, а через несколько часов, уже ночью, написала отдельный пост с более развернутым комментарием.
— Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И «нажитые непосильным трудом» миллионы тратить на безудержные развлечения, — написала Афанасьева.
Спустя сутки последовал ответ от Меладзе. В официальных аккаунтах певца в соцсетях появилось сообщение от его имени.
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— Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.
Ранее, еще в марте, Валерий Меладзе попал в список нежелательных артистов, вместе с украинскими исполнителями и российскими музыкантами, выступившими против спецоперации. В тот же список вошел, к примеру Noize MC, которого позже в России признали иноагентом.