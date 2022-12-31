«Сказали: 10 лет прожил без нее — и дальше проживешь»: жена пытается вернуть мобилизованного, у которого удалена селезенка

Все эти годы Исаев жил, соблюдая ограничения. 29 октября в его дом постучали представители военкомата, вручили повестку и сразу повезли в комиссариат, вспоминает его жена Алла Исаева.



— В военкомате он сказал, что у него отсутствует селезенка. Ему ответили: вам проведут медкомиссию. Но никакой медкомиссии не было. Мы еще неделю бегали, пытались ее добиться. Через военную прокуратуру, через военкомат — где я только ни была, — рассказывает Алла.

