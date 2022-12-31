«Сказали: 10 лет прожил без нее — и дальше проживешь»: жена пытается вернуть мобилизованного, у которого удалена селезенка

В Казани мобилизовали
Почти 10 лет назад Иван Исаев попал в аварию, после чего ему удалили селезенку. С тех пор ему рекомендуют соблюдать диету и не перетруждаться, рассказала нашим коллегам из 116.RU его супруга. Кроме того, организм Ивана больше других подвержен вирусным заболеваниям, ведь селезенка защищает от инфекций.
Все эти годы Исаев жил, соблюдая ограничения. 29 октября в его дом постучали представители военкомата, вручили повестку и сразу повезли в комиссариат, вспоминает его жена Алла Исаева.
— В военкомате он сказал, что у него отсутствует селезенка. Ему ответили: вам проведут медкомиссию. Но никакой медкомиссии не было. Мы еще неделю бегали, пытались ее добиться. Через военную прокуратуру, через военкомат — где я только ни была, — рассказывает Алла.
В ноябре мобилизованного всё-таки отправили на военно-врачебную комиссию в Ижевск. Пришлось несколько раз требовать этого, вспоминает Алла.
— Военно-врачебная комиссия в одном лице — начальника отделения хирургии — установила моему супругу категорию А — полностью годен. Сказали: 10 лет прожил без селезенки — и дальше проживешь. Но он прожил в нормальных условиях, а не в условиях СВО, — негодует Алла (заключение ВВК есть в распоряжении редакции).
В декабре она судилась с военкоматом, чтобы супругу провели повторную военно-врачебную комиссию.
— В суд вызвали врача из ВВК танкового училища Казани, который подтвердил, что мужу положена категория В. Она четко прописана в статье 82 Расписания болезней, — отмечает Алла.
Но суд отклонил эти требования. Несмотря на это, Исаевы всё же добились повторной комиссии. На этот раз она проводилась в Казани. Но и там казанца ждала неудача. Мобилизованному поставили категорию Б, причем по другому заболеванию — коксартроз тазобедренного сустава (заключение второй ВВК есть в распоряжении редакции).
О том, что у Ивана нет селезенки, в заключении не сказано ни слова. Хотя врачи сделали Исаеву УЗИ — и оно подтвердило, что у мобилизованного нет селезенки (результаты УЗИ тоже есть в распоряжении редакции).
Что же касается коксартроза, он у Исаева действительно есть, говорит супруга мобилизованного. Он жалуется на сильные боли в ноге. Это тоже последствие аварии. Жена боится, что если сейчас не вылечить болезнь, то она приведет к страшным последствиям вплоть до инвалидности.
В истории Исаева есть еще одна странность. В военном билете написано, что его мобилизовали и зачислили в часть 28 октября (документ есть в распоряжении 116.RU). На самом деле его забрали 29 октября, говорит жена.
Почему процедуру оформили задним числом, задается вопросом Алла Исаева. Мы не знаем. Но лишь напомним, что 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о прекращении частичной мобилизации. Исаева, по заверениям его супруги, забрали уже после этого заявления.
Алла в суде отметила, что даты не совпадают. Но тот не принял это во внимание.
Супруга мобилизованного пишет жалобы в различные инстанции: от местного военкомата и правоохранителей до президента РФ и Минобороны. Она добивается, чтобы мужу изменили категорию на В — ограниченно годен. У республиканского омбудсмена она узнала, что в таком случае его могут отправить в тыл.
— Я не понимаю, почему они так настойчиво отрицают факт, что он относится к категории В, — возмущается Алла.
Пока жену мобилизованного перенаправляют в другие органы и присылают отписки. Она намерена обратиться к председателю ВВК в Казани и в военный гарнизонный суд. Сейчас Исаев тренируется на сборном пункте. Дома его ждет
Корреспонденту 116.RU не удалось оперативно связаться с казанским танковым училищем, которое курирует мобилизованных, и военкоматом, мы направили запросы.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Ранее мы рассказывали историю казанского слесаря Павла Никулина, которого мобилизовали, несмотря на обструктивное апноэ. Мужчина не может выспаться без специального аппарата, который остался дома. На учениях он спит с автоматом в руках. Жена Никулина и врач-сомнолог добиваются его демобилизации.