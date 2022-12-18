Минобороны впервые опубликовало кадры с Путиным в штабе спецоперации: новости СВО за 17 декабря

Увеличится ли срок срочной службы?

Военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин неожиданно выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже 2 года. Однако вскоре это заявление опровергли в Минобороны.



— Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, — заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

