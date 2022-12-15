Путин предложил плавно сворачивать льготную ипотеку: онлайн с оглашения задач госполитики на 2023 год

Открывая заседание, Владимир Путин заявил, что «против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия».

— Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту, рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию, — отметил президент во вступительном слове.