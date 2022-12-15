Путин предложил плавно сворачивать льготную ипотеку: онлайн с оглашения задач госполитики на 2023 год

По словам президента, в 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.
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Владимир Путин предложил предоставлять ипотеку для нового строительства на новых территориях РФ по льготной ставке 2%.
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Льготную ипотеку в России продлят
Владимир Путин заявил, что льготную ипотеку в России продлят до 1 июля
Ставка при этом увеличится до 8%. Сейчас она составляет 7%.
При этом президент отметил, что Россия будет сворачивать механизмы льготной ипотеки, но будет делать это плавно.
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Одним из приоритетов России Путин назвал жилищное строительство.
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Главные заявления Владимира Путина
Собрали главные заявления Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам:
- снижение ВВП РФ по итогам года составит около 2,5%;
- расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался;
- действия Запада против РФ — это «экономическая война»;
- одной из самых сильных валют мира с начала года стал российский рубль;
- профицит федерального бюджета составляет в этом году
560 миллиардоврублей;
- в 2023 году бюджет РФ будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП, это один из лучших показателей в G20;
- российские власти сохранят ответственную финансовую и макроэкономическую политику, выполнят социальные обязательства;
- показатели жилищного строительства в России — впечатляющие, в этом году будет рекорд;
- Россия продолжит развитие, несмотря ни на какое внешнее давление;
- Россия должна вывести на новый уровень взаимодействие со своими партнерами за рубежом;
- Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии;
- Европа путем введения санкций добилась прежде всего скачка инфляции у себя же;
- Россия будет искать более перспективных партнеров, чем Евросоюз, переориентирует поставки энергоресурсов;
- Россия будет наращивать поставки газа на Восток.
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Путин намерен привести в порядок региональные трассы.
— Не менее 85% дорог в крупных агломерациях должны находиться в нормативном состоянии, стать современными и безопасными, — отметил президент.
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Путин перечисляет задачи на следующий год. Третья задача — обеспечение финансового суверенитета страны.
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Президент заявил, что санкции открывают новые возможности, становятся стимулом для строительства экономики, обладающей полным суверенитетом, и призвал добиваться лидерства по ключевым направлениям, в том числе в IT.
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Важные задачи на 2023 год
Владимир Путин назвал одной из задач на 2023 год укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.
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Президент заявил, что электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать за ближайшие 3 месяца.
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По словам Владимира Путина, Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, «в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса».
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Бедность в России снижается
Президент заявил, что бедность в России снижается: доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%.
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Открывая заседание, Владимир Путин заявил, что «против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия».
— Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту, рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию, — отметил президент во вступительном слове.
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