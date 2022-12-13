СМИ назвали дату, когда Путин выступит с обращением

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря — об этом РИА Новости сообщили источники в Госдуме. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что сроки послания будут объявлены дополнительно.
[Обновлено 13:13 мск] Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что послание запланировано на 27 декабря. По его словам, эта информация неправильная и «не соответствует действительности».
Послание обычно оглашается в начале года — в нем затрагиваются основные векторы развития страны и даются поручения правительству. Кроме того, после послания могут ввести новые выплаты, пособия и законы. Не исключено, что о некоторых выплатах объявит сам президент, как это произошло в конце 2020 года на пресс-конференции с журналистами. В этом году таких официальных объявлений пока не было.
Ранее стало известно, что Кремль отменил традиционную большую пресс-конференцию Владимира Путина с журналистами. Кроме того, не будет и новогоднего приема, который ежегодно проходил в Государственном Кремлевском дворце в преддверии новогодних праздников. На прием приглашали представителей науки, культуры, искусства, спорта, военных, лидеров политических партий, а также руководителей крупнейших предприятий и общественных организаций.
Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.