СМИ назвали дату, когда Путин выступит с обращением

Ранее стало известно, что Кремль отменил традиционную большую пресс-конференцию Владимира Путина с журналистами. Кроме того, не будет и новогоднего приема, который ежегодно проходил в Государственном Кремлевском дворце в преддверии новогодних праздников. На прием приглашали представителей науки, культуры, искусства, спорта, военных, лидеров политических партий, а также руководителей крупнейших предприятий и общественных организаций.



Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.