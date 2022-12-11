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Спецоперация на Украине

Медведев заявил, что Россия наращивает производство «наиболее мощных средств поражения»

Сообщение зампреда Совбеза появилось в его официальном телеграм-канале. Ранее Медведев заявлял, что пишет туда самостоятельно

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Заявление Медведева стало репликой на вчерашнее высказывание секретаря СНБО Украины Данилова

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил, что Россия наращивает производство «наиболее мощных средств поражения». Это он написал в своем телеграм-канале. По словам Медведева, «враг окопался» не только на Украине, но и в других странах.

— Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах, — отметил политик.

Такой комментарий направлен в сторону секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который накануне заявил, что «враг» Украины находится на территории от присоединенных республик Донбасса до Владивостока, пишет ТАСС.

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В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил нарастить производственные мощности, отметив, что российские оборонные предприятия уже «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий».

Дмитрий МедведевОборонная промышленностьСпецоперация на Украине
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