Медведев заявил, что Россия наращивает производство «наиболее мощных средств поражения»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил, что Россия наращивает производство «наиболее мощных средств поражения». Это он написал в своем телеграм-канале. По словам Медведева, «враг окопался» не только на Украине, но и в других странах.
— Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах, — отметил политик.
Такой комментарий направлен в сторону секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который накануне заявил, что «враг» Украины находится на территории от присоединенных республик Донбасса до Владивостока, пишет ТАСС.
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В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил нарастить производственные мощности, отметив, что российские оборонные предприятия уже «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий».