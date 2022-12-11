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Спецоперация на Украине

Генсек НАТО не исключил войну между альянсом и РФ: новости вокруг СВО за 10 декабря

Что произошло за последние сутки

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Ситуация вокруг Украины накаляется

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 декабря.

Возможный конфликт между НАТО и РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает перерастания ситуации на Украине в войну между альянсом и Россией.

— Если что-то пойдет не так, <...> конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией, — сказал Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK.

Он отметил, что альянс пытается этого избежать.

Вашингтон не против жесткого ответа Украины

В США поменяли свой взгляд на отношения РФ и Украины. Теперь Вашингтон не против того, чтобы Украина наносила удары по России, пишет The Times со ссылкой на свои источники. Издание утверждает, что Соединенные Штаты просят не нападать на конкретных лиц и на российские семьи.

В Киеве заявили о готовности к ответным ударам по РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что страна готова на всё, в том числе и на ответные удары по РФ.

— Мы будем способны на всё. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком, — заявил он в эфире украинского телевизионного агентства «НТА».

Ранее Владимир Путин объяснял причину ударов по энергоструктуре Украины. По его словам, Россия сделала это в ответ на действия Киева.

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— Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это, — заявил Путин. — Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать — в ответ шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.

До этого Путин поднимал эту тему в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда президент отметил, что Российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

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