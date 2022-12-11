Генсек НАТО не исключил войну между альянсом и РФ: новости вокруг СВО за 10 декабря

Возможный конфликт между НАТО и РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает перерастания ситуации на Украине в войну между альянсом и Россией.

— Если что-то пойдет не так, <...> конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией, — сказал Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK.

Он отметил, что альянс пытается этого избежать.