«Угроза нарастает, чего греха таить»: Путин — о ядерном оружии, сроках СВО и новых выплатах медикам

Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. С представителями СПЧ и правозащитниками других организаций президент беседовал около двух часов — обсудили экипировку участников спецоперации, зарплаты врачей, условия содержания женщин-заключенных и вероятность ядерной войны. Мы собрали главные заявления президента.
О новой волне мобилизации
В течение последней недели стали всё чаще говорить о второй волне мобилизации. Поступающую из СМИ информацию уже комментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня на вопрос о вероятности второй волны мобилизации ответил Путин.
— Насчет мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, — отметил Путин. — Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны, или проходят подготовку. Еще 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке, они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны.
О выплатах мобилизованным и их семьям
— Безусловно, это должно находиться в поле зрения всего общества, государства, и, конечно, я очень рассчитываю на вашу поддержку, на вашу помощь в работе по регионам. Это святая обязанность всех руководителей, руководителей всех уровней и общественных организаций тоже. Конечно, здесь вопросов, наверное, много: это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания, да и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят. Поэтому я очень рассчитываю на то, что эта работа будет совместной и эффективной.
О применении ядерного оружия
— Такая угроза нарастает, здесь чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой... Ну, если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории — они сильно ограничены. Тем не менее наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. То есть когда по нам наносится удар — мы наносим в ответ. Существует и то, чего все сейчас обсуждают, так называемое тактическое ядерное оружие — оно в большом количестве, американское ядерное оружие, расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется.
О причинах спецоперации на Украине
— Ведь
О сроках спецоперации на Украине
— Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий — значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное — люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат.
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О новых выплатах медикам
— У правительства есть такая задача: выработать единые подходы ко всем территориям Российской Федерации, там чтобы базовые принципы заработной платы [врачей] были соответствующим образом выстроены. <...> В целом тот эксперимент, который правительство начало уже проводить по выравниванию доходов в системе здравоохранения, — чтобы он не был забыт, это на будущее. Сейчас нужно не откладывая в долгий ящик предпринимать