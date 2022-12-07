«Угроза нарастает, чего греха таить»: Путин — о ядерном оружии, сроках СВО и новых выплатах медикам

О применении ядерного оружия

— Такая угроза нарастает, здесь чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой... Ну, если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории — они сильно ограничены. Тем не менее наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. То есть когда по нам наносится удар — мы наносим в ответ. Существует и то, чего все сейчас обсуждают, так называемое тактическое ядерное оружие — оно в большом количестве, американское ядерное оружие, расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется.

