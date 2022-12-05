Шойгу наградил двух новосибирских депутатов медалями

Двух депутатов городского совета Новосибирска наградили медалями от министра обороны России Сергея Шойгу. Награды получили Николай Тямин («Единая Россия») и Павел Горшков (КПРФ).
Для награждения на сессию пригласили помощника командующего 41-й войсковой армией Ивана Кувырзина. Депутаты получили медали «За укрепление боевого содружества».
Медалью награждают военнослужащих и гражданских лиц за «заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами, содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы».
В середине июля Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова за создание вакцины от коронавируса.