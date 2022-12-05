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Шойгу наградил двух новосибирских депутатов медалями

Награды получили депутаты от «Единой России» и КПРФ

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Павел Горшков на получении награды

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Двух депутатов городского совета Новосибирска наградили медалями от министра обороны России Сергея Шойгу. Награды получили Николай Тямин («Единая Россия») и Павел Горшков (КПРФ).

Для награждения на сессию пригласили помощника командующего 41-й войсковой армией Ивана Кувырзина. Депутаты получили медали «За укрепление боевого содружества».

Медалью награждают военнослужащих и гражданских лиц за «заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами, содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы».

В середине июля Владимир Путин наградил гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова орденом Пирогова за создание вакцины от коронавируса.

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