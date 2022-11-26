Щит от «ЛГБТ-тьмы». Как и кого в России собираются наказывать за «нетрадиционные отношения»

В статье 6.21 КоАП РФ после принятия законопроектов будет восемь частей. Отличаться они будут деталями. Например, является ли «нарушитель» гражданином России, где именно он распространяет «крамолу» — в интернете или нет. Вот что будет грозить за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» россиянам:



Пропаганда среди совершеннолетних: штраф от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч, юридическим — от 800 тысяч до миллиона. Среди совершеннолетних в СМИ или интернете: от 100 до 200 тысяч, от 200 до 400 тысяч — для должностных лиц и от 1 до 4 миллионов рублей — для юридических. Среди детей: от 100 до 200 тысяч, от 200 до 400 тысяч, от 1 до 2 миллиона рублей соответственно. Среди детей в интернете или СМИ: от 200 до 400 тысяч, от 400 до 800 тысяч, от 2 до 5 миллионов рублей, соответственно.

В деталях с законопроектом можно ознакомиться на сайте Госдумы. Кстати, она уже приняла идеи в трех чтениях — теперь слово за сенаторами и президентом.