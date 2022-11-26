Щит от «ЛГБТ-тьмы». Как и кого в России собираются наказывать за «нетрадиционные отношения»

Госдума в трех чтениях приняла законопроект о борьбе «со всем нетрадиционным». Речь в первую очередь идет о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также «рекламы» педофилии и смены пола. Все предлагаемые нововведения власть называет «щитом от тьмы», которая якобы уже поглотила полмира. По задумке, эта идея должна помочь сохранить традиционные ценности в России, ведь нарушения будут караться жесткими штрафами.
Почему в СМИ об этом так много говорят? И как закон коснется каждого жителя России? Объясняем в коротком видео выше.
Законопроект «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений» вносит изменения в пять законов России: об информации, о СМИ, о кино, о рекламе и о защите детей от информации.
— Мы защищаем от той тьмы, которая всё больше и больше распространяется в мире. Мы защищаемся, мы защищаем жителей нашей страны, — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Если конкретнее, то депутаты решили расширить действующую статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Ее переименуют в «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях добавят две новые статьи. Одна будет посвящена «пропаганде педофилии», а вторая — в том числе информации, которая способна вызвать у детей желание сменить пол. Правда, что именно будет считаться пропагандой, пока не известно. Никаких объяснений и примеров в проекте закона нет.
В статье 6.21 КоАП РФ после принятия законопроектов будет восемь частей. Отличаться они будут деталями. Например, является ли «нарушитель» гражданином России, где именно он распространяет «крамолу» — в интернете или нет. Вот что будет грозить за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» россиянам:
- Пропаганда среди совершеннолетних: штраф от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч, юридическим — от 800 тысяч до миллиона.
- Среди совершеннолетних в СМИ или интернете: от 100 до 200 тысяч, от 200 до 400 тысяч — для должностных лиц и от 1 до 4 миллионов рублей — для юридических.
- Среди детей: от 100 до 200 тысяч, от 200 до 400 тысяч, от 1 до 2 миллиона рублей соответственно.
- Среди детей в интернете или СМИ: от 200 до 400 тысяч, от 400 до 800 тысяч, от 2 до 5 миллионов рублей, соответственно.
В деталях с законопроектом можно ознакомиться на сайте Госдумы. Кстати, она уже приняла идеи в трех чтениях — теперь слово за сенаторами и президентом.
Тему запрета ЛГБТ-пропаганды в начале июля вернул в публичное поле спикер Госдумы Вячеслав Володин. В пояснительной записке к проекту изменений в КоАП, запрещающих распространение информации о ЛГБТ, депутат Елена Ямпольская обратила внимание на роман «Лето в пионерском галстуке». Там рассказывается об отношениях вожатого и несовершеннолетнего воспитанника. Эта книга имеет маркировку «18+», что, по мнению депутата, мало препятствует распространению такой информации среди детей и подростков.