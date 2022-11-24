За новосибирскими депутатами, которые собрались на СВО, сохранят рабочие места в Заксобрании

После начала частичной мобилизации о своем желании отправиться на фронт добровольцами заявили несколько первых лиц Новосибирска. Среди них оказались вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов и глава Баганского района Александр Тарасов. НГС узнал, кто из желающих уже отправился в зону СВО и когда на фронт поедет батальон «Вега».

