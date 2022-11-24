За новосибирскими депутатами, которые собрались на СВО, сохранят рабочие места в Заксобрании

Депутаты новосибирского Заксобрания в двух чтениях приняли закон о внесении изменений в статью о статусе депутата. Согласно ему, за депутатами участниками СВО, которые работают в Заксобрании на постоянной основе, сохранится рабочее место.
Вопрос внесли на повестку на сессии 24 ноября. С докладом выступал зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.
— Закон нам необходим, коллеги, поэтому прошу проголосовать, — поддержал инициативу председатель заксобрания Андрей Шимкив.
Документы по законопроекту еще не опубликованы. По словам Умербаева, согласно новым поправкам, если депутата призовут по мобилизации или он заключит контракт, за ним сохранится место в Заксобрании.
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Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, это относится к депутатам, которые работают в Заксобрании на постоянной основе и получают зарплату. Основная задача закона — сохранить им рабочие места. Большая часть народных избранников не получает зарплату в Заксобрании и имеет основную работу в другом месте.
После начала частичной мобилизации о своем желании отправиться на фронт добровольцами заявили несколько первых лиц Новосибирска. Среди них оказались вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов и глава Баганского района Александр Тарасов. НГС узнал, кто из желающих уже отправился в зону СВО и когда на фронт поедет батальон «Вега».