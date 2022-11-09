Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр
Оборона будет организована по левому берегу
Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в районе проведения специальной военной операции. Отдельное внимание Шойгу попросил уделить обстановке на херсонском направлении.
Суровикин заявил, что ВСУ продолжает наносить удары по различным объектам и в этих условиях «Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать». Также он сказал, что у противника есть планы по созданию затопления ниже Каховской ГЭС и если оно будет реализовано, то российские войска будут изолированы на правом берегу Днепра. Он предложил отвести войска за Днепр.
— Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск, — заявил Суровикин.
Шойгу согласился с генералом. По итогам доклада было принято решение приступить к отводу войск за Днепр.
— Жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом, — заявил Шойгу. — Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
В октябре действующая администрация Херсонской области решила организовать выезд жителей правобережья. Тогда Суровикина попросили прокомментировать это решение и он заявил, что на херсонском направлении «сложилась непростая ситуация».
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— В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения, — заявил генерал в своем первом интервью. — Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России Херсонской области между руководством страны и действующей администрацией региона прошла 30 сентября, тогда же подписали документы с ЛНР, ДНР и Запорожьем. Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования было принято решение о присоединении их к России. Согласно российскому законодательству сейчас в Херсонской области действует военное положение.