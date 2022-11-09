Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в районе проведения специальной военной операции. Отдельное внимание Шойгу попросил уделить обстановке на херсонском направлении.

Суровикин заявил, что ВСУ продолжает наносить удары по различным объектам и в этих условиях «Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать». Также он сказал, что у противника есть планы по созданию затопления ниже Каховской ГЭС и если оно будет реализовано, то российские войска будут изолированы на правом берегу Днепра. Он предложил отвести войска за Днепр.