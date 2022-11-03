В Кремле прокомментировали заявление Медведева о возможности вернуть смертную казнь
Заявление зампреда Совета Безопасности прокомментировал Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя председателя Совета Безопасности, экс-президента России Дмитрия Медведева о возможности «преодоления» моратория на смертную казнь в России. Накануне Медведев в своем Telegram-канале написал об этом, рассуждая о поступке молодых людей из Уфы, которых обвиняют в попытке теракта — речь о поджогах на железной дороге.
— В Кремле не ведется дискуссии о возвращении смертной казни, — цитирует Пескова РИА Новости.
О задержании в Уфе четырех студентов стало известно 2 ноября, хотя задержаны они были еще 27 октября, как сообщает следствие - при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая». Сейчас они находятся под арестом - такую меру пресечения для задержанных избрал суд.
Новость дополняется