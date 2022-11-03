20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 8/10
usd 61.62
eur 60.92
Тема дняСписали несуществующий долг в 3,5 миллиона
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Кремле прокомментировали заявление Медведева о возможности вернуть смертную казнь

Заявление зампреда Совета Безопасности прокомментировал Дмитрий Песков

345
ds

Поделиться

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя председателя Совета Безопасности, экс-президента России Дмитрия Медведева о возможности «преодоления» моратория на смертную казнь в России. Накануне Медведев в своем Telegram-канале написал об этом, рассуждая о поступке молодых людей из Уфы, которых обвиняют в попытке теракта — речь о поджогах на железной дороге.

— В Кремле не ведется дискуссии о возвращении смертной казни, — цитирует Пескова РИА Новости.

О задержании в Уфе четырех студентов стало известно 2 ноября, хотя задержаны они были еще 27 октября, как сообщает следствие - при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая». Сейчас они находятся под арестом - такую меру пресечения для задержанных избрал суд.

Новость дополняется

Дмитрий МедведевДмитрий ПесковСмертная казнь
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2