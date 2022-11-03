В Кремле прокомментировали заявление Медведева о возможности вернуть смертную казнь

О задержании в Уфе четырех студентов стало известно 2 ноября, хотя задержаны они были еще 27 октября, как сообщает следствие - при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая». Сейчас они находятся под арестом - такую меру пресечения для задержанных избрал суд.

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