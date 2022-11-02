«Пока еще можно его спасти, но что будет завтра?» Как жена-филолог пытается вернуть с фронта мобилизованного больного мужа

Возвращение

Марина написала в приемную президента, военное следственное управление и городской гарнизон (там обращение женщины перенаправили в прокуратуру). Также она звонила в военкоматы и на горячие линии Минобороны (на последние даже не дозвонилась) и направляла письма в Совет по правам человека. У Марины есть три главных вопроса:

1. Где находится Виталий и когда его вернут?

2. Правда ли его, с проблемным зрением и специальностью химика, отправили стрелять?

3. Как его обучали?

— Нас обстреливают. Впереди нас на линии раненые. Мы пытались коллективно с бойцами подать прошение о том, что должны пройти хоть какую-то подготовку (потому что мы гражданские, стрелять не умеем и военное дело не знаем), а также корректно распределить по военно-учетным специальностям. Но нас отказались слушать, не дали подать прошение. Оставили в лесу. В лесу мы уже три недели, — так Виталий описывал происходящее с ним.