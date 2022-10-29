Из подозреваемой — в свидетеля: дело Ксении Собчак о вымогательстве 11 миллионов приняло неожиданный оборот
Решение принял следователь МВД
Ксения Собчак, которую подозревали в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, стала свидетелем. Такое решение принял следователь МВД, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В ночь на 25 октября в Москве задержали коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Сама Собчак назвала это «нонсенсом» и «очередным давлением на журналистику». Это уже не первый случай задержания сотрудников Собчак. Ранее мы рассказывали, что журналистов ее проекта «Осторожно, новости» Сергея Ерженкова и Евгения Теренкова задержали во время съемки репортажа об условиях содержания мобилизованных в Твери.