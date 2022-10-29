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Из подозреваемой — в свидетеля: дело Ксении Собчак о вымогательстве 11 миллионов приняло неожиданный оборот

Решение принял следователь МВД

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Теперь журналистка — лишь свидетель

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Ксения Собчак, которую подозревали в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, стала свидетелем. Такое решение принял следователь МВД, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В ночь на 25 октября в Москве задержали коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Сама Собчак назвала это «нонсенсом» и «очередным давлением на журналистику». Это уже не первый случай задержания сотрудников Собчак. Ранее мы рассказывали, что журналистов ее проекта «Осторожно, новости» Сергея Ерженкова и Евгения Теренкова задержали во время съемки репортажа об условиях содержания мобилизованных в Твери.

Ксения СобчакВымогательствоСобчак
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