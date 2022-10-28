«Завтра отправка». Для мобилизованных сыграли срочную массовую свадьбу — посмотрите, как это было

Невесты без белого платья, а женихи — в военной форме. Торжественные слова, обмен кольцами, слезы из-за предстоящей разлуки — на Урале впервые сыграли массовую свадьбу для мобилизованных. На регистрацию их привезли прямо с полигона.

Всего в церемонии участвовали четыре пары. Как всё прошло и что говорят молодожены — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.