«Завтра отправка». Для мобилизованных сыграли срочную массовую свадьбу — посмотрите, как это было
Сразу после регистрации мужчин увезли на сборный пункт
Невесты без белого платья, а женихи — в военной форме. Торжественные слова, обмен кольцами, слезы из-за предстоящей разлуки — на Урале впервые сыграли массовую свадьбу для мобилизованных. На регистрацию их привезли прямо с полигона.
Всего в церемонии участвовали четыре пары. Как всё прошло и что говорят молодожены — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Оксана и Степан, конечно, иначе представляли свою свадьбу. Они знакомы с раннего детства, много лет живут вместе, но всё время откладывали торжество. Пойти в загс решились, когда жених получил повестку. До этого Степан служил в танковых войсках в составе экипажа Т-72.
— Я думаю, эмоции мои налицо. Просто вулкан эмоций внутри, — поделилась невеста, вытирая слезы. — Я понимаю, что нужно ему идти служить, но так непросто было смириться с этой мыслью! Но я его поддерживаю полностью.
С 21 сентября в загсах резко выросло число свадеб. Заявления от женихов с повесткой принимают без очереди и расписывают в тот же день.
Владимир Широков сам решил участвовать в спецоперации. Он записался добровольцем через «Госуслуги», а перед отправкой сделал предложение своей девушке. С Натальей они уже шесть лет вместе. Свадебные хлопоты пришлось совмещать со сборами на службу.
новость из сюжета
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— Завтра уже отправка, так что успеваем. Нужно всё сделать за один день, — говорят новобрачные.
Среди свадебных подарков — рюкзаки, спальники и перчатки: вещи первой необходимости для военнослужащих. А свидетелем на массовой регистрации стал областной военком.
Прочитайте истории других пар, которые обручились после объявления мобилизации. Они объяснили, почему побежали в загс.