Будет ли ядерная война? Ответ Путина

Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы после своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президенту задали вопрос о нынешнем накале ядерной риторики. Мир действительно на пороге ядерной войны?

— Пока ядерное оружие существует, существует опасность его применения, — высказался Путин. — Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз очень примитивная. Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Этот диктат западных стран, попытка надавить на участников международного общения заканчивается ничем. Они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы объяснить, что нужно всем вместе противостоять России. Нагнетание возможности применения ядерного оружия используется для достижения этих целей — повлиять на наших союзников. Сказать, какая Россия страшная страна, не надо с ними сотрудничать, ничего у них покупать, ничего им не продавать.

