Будет ли ядерная война? Ответ Путина
Президент выступает на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы после своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президенту задали вопрос о нынешнем накале ядерной риторики. Мир действительно на пороге ядерной войны?
— Пока ядерное оружие существует, существует опасность его применения, — высказался Путин. — Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз очень примитивная. Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Этот диктат западных стран, попытка надавить на участников международного общения заканчивается ничем. Они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы объяснить, что нужно всем вместе противостоять России. Нагнетание возможности применения ядерного оружия используется для достижения этих целей — повлиять на наших союзников. Сказать, какая Россия страшная страна, не надо с ними сотрудничать, ничего у них покупать, ничего им не продавать.
Он говорит, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо заявляла о возможности применения ядерного оружия, но никто в мире на это не отреагировал. Для российских властей это выглядит, по его словам, как согласованная позиция и шантаж.
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Президент в очередной раз напоминает, что единственной страной, применившей ядерное оружие, были США. По его словам, никакой угрозы не было и военной целесообразности в этом не было.
Выступление Владимира Путина на «Валдае» длится уже более часа. Президент продолжает отвечать на вопросы аудитории: следите за его выступлением вместе с нами в онлайн-трансляции.