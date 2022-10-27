Путин рассказал о том, что произошло перед его решением начать спецоперацию

Владимир Путин сегодня выступил в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», после чего начал отвечать на вопросы. Ведущий спросил о событиях, которые предваряли решение Владимира Путина о начале спецоперации.

— Все напрочь игнорировали наши вопросы в сфере безопасности, в прошлом году нас просто послали подальше. Нас проигнорировали. Также важно, что власти Украины публично отказались от Минских соглашений. Другие должностные лица прямо заявили, что не собирались этого делать, а бывший президент Украины заявил, что подписывал, но не думал, что это будет когда-то реализовано. Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Люди 8 лет под обстрелом живут, — объяснил Путин причины начала СВО.