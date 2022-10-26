Рогозин в ДНР взял позывной Космос: новости вокруг СВО за 25 октября

Он также заявил, что нужно определить географические параметры зоны и решить, кто будет осуществлять мониторинг за соблюдением этой договоренности.



МАГАТЭ поедет в Киев

Эксперты МАГАТЭ в ближайшее время направятся в Киев и Желтые Воды. Как сообщил Ульянов, решение принято после российских предупреждений о подготовке Украиной «грязной бомбы». По его словам, предварительные итоги визита могут быть в течение нескольких недель.